'The Batman': Robert Pattinson habló en un "Bat-susurro" durante dos semanas, hasta que le pidieron que parase

Las últimas encarnaciones de Batman en la gran pantalla han definido la voz que debe de tener el superhéroe. Robert Pattinson quería aportar su propio toque al personaje para 'The Batman' con una voz diferente, pero el equipo finalmente le hizo desistir.

Robert Pattinson es un fan confeso de Batman, así que convertirse en el Caballero Oscuro en la próxima película de Matt Reeves es un sueño hecho realidad. El actor británico también quiso darle su propia seña de identidad al superhéroe, empezando por una voz que se alejase de las anteriores versiones que hemos visto recientemente.

Para poder enmascarar su identidad secreta y atemorizar a sus enemigos, Bruce Wayne no solo lleva un disfraz y una máscara, también utiliza una voz grave muy característica.

"Todo el mundo hace este tipo de voz cosa grave, áspera... y yo dije 'Voy a hacer lo contrario, voy a hacer que sea como un susurro'", explicó Pattinson en 'Jimmy Kimmel Live!'. "Intenté hacerlo durante las dos primeras semanas y era absolutamente atroz. Me dijeron que parase."

Parece que finalmente Pattinson decidió seguir la tradición de la voz grave y rasposa para Batman. Eso sí, también descubrió que no era el primero que había intentado un enfoque diferente para el personaje, ya que en el primer teaser de 'Batman Begins' se pudo oír a Christian Bale utilizando su propia voz para aterrorizar a un criminal.

"Me enteré por Nick, que era quien me ponía el traje todos los días, que eso es lo que Christian Bale hizo en 'Batman Begins'. Y si oyes el primer teaser trailer, puedes oír la voz original que quería hacer. Me enteré de esto hace un par de semanas", continuó Pattinson.