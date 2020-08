'The Boys': la temporada 3 de la serie de Amazon incorpora a Jensen Ackles, uno de los protagonistas de 'Sobrenatural'

La estrella de 'Sobrenatural' (Supernatural, 2005-2020) Jensen Ackles es rescatado por otra serie de Eric Kripke ahora que por fin, queda libre de su personaje Dean Winchester en la popular serie de terror. El actor se unirá al elenco de 'The Boys' (2019-) en su tercera temporada, ya confirmada antes de estrenarse las segunda.

Ackles interpretará a Soldier Boy, también conocido como el superhéroe original en la serie de cómics. Después de que Soldier Boy luchara en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la primera súper celebridad y un pilar de la cultura estadounidense durante décadas, una especie de parodia del Capitán América. El actor dio así la noticia en su instagram.

"Me sigo preguntando qué haré ... cuando @cw_supernatural finalmente termine este año. Entonces me di cuenta".

Eric Kripke expresó su emoción por recuperar a su estrella en un comunicado:

"Cuando era niño, tenía un sueño loco e imposible: proporcionar a Jensen Ackles un empleo remunerado. Me alegra decir que ese sueño se ha hecho realidad. Jensen es un actor increíble, una persona aún mejor, huele a galletas calientes con chispas de chocolate y lo considero un hermano. Como Soldier Boy, el primer superhéroe, aportará mucho humor, patetismo y peligro al papel. No puedo esperar a estar en el set con él de nuevo y traer un poco de 'Sobrenatural' a 'The Boys'.