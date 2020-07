'The Boys' renovada: la serie de superhéroes de Amazon tendrá temporada 3

En Amazon son tan conscientes del bombazo que es 'The Boys' que acaban de anunciar la renovación de esta serie de superhéroes por una tercera temporada cuando todavía ni siquiera hemos podido ver la segunda tanda de episodios. Eso sí, la plataforma nos ha pedido un poco a modo de broma que por favor no le preguntemos cuándo podremos verla.

La noticia ha coincidido con el panel de Amazon durante la atípica Comic-Con que se celebra este año y que previamente ya nos había permitido ver los tráileres del remake de 'Utopía' y del reencuentro televisivo de Simon Pegg y Nick Frost en 'Truth Seekers'. En lo referente a 'The Boys', también ha aparecido online un potente clip de la segunda temporada que podéis ver más abajo.

Recordemos que la segunda temporada de 'The Boys' se estrenará en Amazon el próximo 4 de septiembre, pero entonces solamente se lanzarán los tres primeros episodios. Luego se podrá ver un capítulo cada semana. Está claro que es uno de los mayores éxitos de la plataforma y quieren exprimirlo.

And you thought the dolphin was bad... Season 2 is fucking diabolical! pic.twitter.com/odAyY23pSC