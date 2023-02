De 'The Crown' al Universo Marvel: 'Deadpool 3' encuentra a la nueva némesis del Mercenario bocazas

Cuando la todopoderosa Disney compró Fox, muchos dimos por sentado que no volveríamos a ver circular por la gran pantalla al deslenguado Deadpool de Ryan Reynolds. Una temporada después, La casa del ratón confirmó que el Mercenario bocazas formaría parte del MCU, únicamente para levantar las sospechas de un fandom que dudaba profundamente que se respetase su cariz adulto y pasado de vueltas.

Por suerte, Reynolds salió al paso prometiendo que 'Deadpool 3' respetaría el legado de sus dos predecesoras con Shawn Levy, responsable de 'Free Guy' y 'El proyecto Adam', a los mandos. Ahora, poco a poco, van trascendiendo detalles sobre lo nuevo del antihéroe marvelita, siendo la última noticia que ha trascendido quién será la persona responsable de dar vida la nueva némesis de Wade Wilson.

New addition to the family! The Deadpool family, for clarity. Which is just like a real family except with less swearing… Welcome, Emma Corrin! ⚔️❤️⚔️ pic.twitter.com/LSobi4AqO9