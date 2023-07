Tom Cruise cuenta la historia más rara que ha oído sobre sí mismo (y no tiene que ver con comer placenta)

Aunque puede que en la primera etapa de su carrera no fuera así, desde que Tom Cruise se subiera al sofá de Oprah y un proto-Internet destruyera su carrera, se ha dedicado casi de pleno al cine de entretenimiento. Y él no solo es perfectamente consciente de ello, sino que, además, le apasiona. Lo tiene tan claro que fue una de las primeras cosas que le dijo a su ahora compañero más fiel, Christopher McQuarrie, antes de rodar 'Valkiria'.

No me mires a los ojos

El director cuenta en The Times la primera vez que coincidió con Tom Cruise en el rodaje de la película de 2008 y recuerda que el actor se acercó y le dijo que hacía "entretenimiento de masas". Tanto, que el propio Cruise retocó el guion para agradar a un público lo más grande posible. Y eso no significa que no se preocupe por la calidad.

Hay una importancia descomunal puesta en los Óscar. Películas que no va a ver mucha gente. Hay una brecha en la industria: ¿Eres un artista o te dedicas al entretenimiento? Tom no las ve como cosas excluyentes.

La otra cosa que el director revela en la entrevista es la historia más rara que Cruise ha escuchado sobre sí mismo, entre una larga lista de sandeces que se dijeron cuando era el saco de boxeo de la industria. Para él, su mito más loco fue aquel, que seguro que habéis escuchado, sobre que en el set de rodaje no le podían mirar a los ojos, algo que obviamente nunca fue cierto.

Como dice Simon Pegg, recordando un día, durante el rodaje de 'Misión imposible: sentencia mortal - parte 1' en el que les llevó en helicóptero a todos a bañarse con tiburones, "En un lado está Tom Cruise, esta estrella de cine enigmática del que todo el mundo quiere saber cosas. Y en el otro lado solo es un tío. Me gusta ser normal con él". ¿Ser normal con Tom Cruise? Eso sí que es una noticia.

