Una sorprendente imagen de Jet Li enciende las alertas sobre su estado de salud

El actor Jet Li lleva ya un tiempo alejado del mundo del cine. Apenas ha estrenado una película desde su pequeña aparición en 'Los mercenarios 3' ('The Expendables 3') y en ella aparecía muy caracterizado para la ocasión. El motivo de ello es que sufre hipotiroidismo desde 2010 y que en 2013 la enfermedad se agravó, obligándole a cambiar de estilo vida. Ahora una imagen reciente suya ha encendido las alertas entre sus fans.

En la imagen en cuestión, tomada durante una vista del actor a Tíbet, se puede observar que el estado físico de Li se ha deteriorado bastante respecto a imagen que muchos conservábamos de él. No han faltado los comentarios señalando que en realidad parece mucho mayor de su edad actual -cumplió 55 años el pasado 26 de abril-, pero es que la enfermedad que padece y las secuelas de múltiples lesiones durante el rodaje de sus películas han acabado con él así, aunque podría haber sido mucho peor.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D