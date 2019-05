'Vengadores: Endgame': desvelado el personaje de Katherine Langford y por qué se eliminó de la película

Con tantos personajes reunidos en las dos últimas aventuras de los Vengadores, a pesar del chasquido de Thanos y un metraje de tres horas, los hermanos Russo contaron con suficientes héroes y villanos para orquestar la trama de 'Endgame' prácticamente sin caras nuevas. Entre las escasas novedades, Linda Cardellini y Hiroyuki Sanada, con poco tiempo en pantalla (ambos relacionados con la historia de Ojo de Halcón).

Otro de los escasos fichajes fue el de Katherine Langford, joven estrella de la serie de Netflix 'Por 13 razones' ('13 Reasons Why'). Cuando se incorporó no se informó a la prensa sobre el papel que iba a interpretar, provocando todo tipo de rumores y teorías por parte de los fans. Finalmente, la actriz no aparece en 'Endgame'. Anthony y Joe Russo han contado lo ocurrido y ahora se entiende por qué no dijeron nada en su momento.

SPOILERS del final de 'Vengadores: Endgame', no sigas leyendo si no viste aún la película

Langford fue elegida para dar vida a una versión adolescente de Morgan, la hija de Tony Stark. En el film conocemos a la Morgan de cinco años encarnada por Lexi Rabe pero en el guion original de 'Endgame', Stark volvía a ver a su hija, ya adolescente, poco antes de morir tras usar las gemas del infinito. Sería una escena similar a la de Thanos y Gamora al final de 'Infinity War' (puedes recordarla en el vídeo de abajo, a partir del minuto 1:20).

Así lo explica Joe Russo:

"Tony iba a entrar en la metafísica estación de paso a la que va Thanos cuando chasquea sus dedos. Y habría una versión futura de su hija en esa estación. La intención era que, como estas películas lidian con la magia, su futura hija le perdonase y más o menos le diese paz para irse. Y sonaba bien pero eran demasiadas ideas en una película excesivamente complicada."

Al parecer, la escena confundió a los que vieron el montaje completo y los hermanos decidieron cortarla. "Nos dimos cuenta de que no había una conexión emocional con la versión adulta de su hija", reconoce Anthony Russo.

Quizá tiene sentido que Tony vaya a esa especie de limbo pero opino que (dejando a un lado eso de que 'Endgame' es "excesivamente complicada"...) los Russo acertaron. En la anterior, Thanos se reencuentra con la hija a la que ha sacrificado, que le pregunta si tanta muerte ha merecido la pena; en la nueva veríamos a Stark hablando con una versión futura de su hija, a la que no conoce y que aún no ha muerto. Normal que causara confusión, al igual que los viajes en el tiempo, más claros en otras películas.