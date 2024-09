La vieja estrella de Hollywood a la que Iñárritu sacó de su letargo y ha vuelto para dar vida a sus icónicos personajes. Así es la trayectoria de Michael Keaton

Si uno mira la página de IMDB de Michael Keaton se encontrará con una curiosidad algo irónica. La web pone primera en la lista de sus trabajos más conocidos a 'Birdman'. La película de Iñárritu era ya profundamente meta en su día, pero con los años se ha convertido en profética.

La historia de un actor que quiere desligarse de sus viejos éxitos para hacer algo nuevo pero cuyo pasado no deja de perseguirle es también la del actor que le da vida. Como tantos otros en Hollywood, Keaton se ha visto envuelto en la tendencia de los reboots y legacy sequels y se vuelve a encontrar en estos años con los papeles que lo popularizaron.

No siempre fue así. Nacido como Michael John Douglas, el actor de Pensilvania tuvo que cambiarse el apellido debido a que ya había dos Michael Douglas. Su nuevo nombre: Keaton, fue una elección artística que le ha acompañado en su éxito.

De la comedia a Hollywood

Keaton empezó su andadura de hecho no como actor, sino como ayudante de producción en 'El vecindario del Sr. Rogers', un popular programa de televisión americano en el que salvo alguna aparición esporádica se mantuvo detrás de las cámaras. Al mismo tiempo hacía monólogos, algo que le ayudó a ir haciéndose un nombre en la escena cómica americana.

También fue la puerta a la actuación. Tras tomar clases de interpretación Keaton se introdujo en la industria por la puerta pequeña, con papeles muy secundarios en series como 'Las tribulaciones del Juez Franklin', 'Maude' o la sitcom 'The Mary Tyler Moore Hour' donde fue regular durante un tiempo.

Su entrada a la gran pantalla vino precisamente por sus trabajos de comedia. Ron Howard le dio su primer rol en 'Turno de noche'. El cine descubrió aquí que Keaton era un tipo muy divertido, y otros trabajos como 'Las locas peripecias de un señor mamá' acabaron derivando en 'Bitelchús', uno de sus roles más icónicos gracias a Tim Burton.

Su afinidad con Burton le dio una oportunidad para ser Batman. Un giro de 180 grados en su carrera en un rol no solo dramático, sino como uno de los superhéroes más famosamente serios de la historia. Quizás fue una cuestión de encasillamiento, o de haber alcanzado su pico de popularidad, pero Batman comenzó también el estancamiento en su trayectoria.

Un papel que trastocó su trayectoria

Tuvo que llegar Alejandro González Iñárritu para sacar su carrera de su letargo. En 2014 la oscarizada 'Birdman' fue el éxito que tanto Keaton como el cineasta mexicano estaban esperando. Uno de esos roles hechos a medida y una película revolucionaria para la época, que se atrevió a hacer un incendiario comentario del cine de superhéroes y un afilado drama de personajes al mismo tiempo.

En entrevistas Keaton ha comentado que se trata curiosamente de uno de los personajes con los que menos se identifica, ya que en su vida nunca ha llegado a ese nivel de desesperación ni de inseguridades de cara a su carrera. Es algo que se aprecia desde entonces, Keaton ha aprovechado su renovada popularidad para encarar todo tipos de roles protagonistas.

Los tiempos nos han llevado a cerrar el círculo. En los últimos tiempos Keaton ha vuelto a ponerse la capa como Batman en la decepcionante 'The Flash' y la cancelada 'Batgirl'. Algo que no ha sido muy preocupante para un actor satisfecho consigo mismo y quien afirma que se llevó un buen cheque. Mejor suerte ha tenido con Burton, en una 'Bitelchús Bitelchús' que ha gustado mucho. Esperemos que no le vuelva a suponer otro valle en su carrera.

