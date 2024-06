"Es como si estuviera poseído por un demonio". Michael Keaton cuenta cómo fue volver a interpretar a Bitelchús después de 35 años

Si 'Bitelchús Bitelchús' es un fracaso, no será porque no lo están intentando muchísimo: aún quedan tres meses para su estreno (el 6 de septiembre) pero llevamos al menos medio año escuchando cómo Michael Keaton, Tim Burton y Winona Ryder describen lo que vamos a encontrarnos en esta secuela, que es una de las grandes incógnitas en taquilla de este año. ¿El público quiere volver a encontrarse con el personaje o la nostalgia ya ha tocado tope?

Un mono con pistola

Después de ser nominado al Óscar por primera vez por 'Birdman', Michael Keaton está viviendo una segunda oleada de fama pop repentina gracias a sus papeles como El Buitre ('Spider-man: Homecoming') o Batman ('Flash'). Eso no impidió que tuviera ciertas dudas sobre volver a interpretar a Bitelchús 35 años después.

Y gran parte de estas dudas venían de cómo el personaje ha estado sobrerrepresentado en la cultura pop durante años. Según Keaton en Empire, "Tuve que volver a los inicios. Darle vueltas a '¿Qué estaba pensando mi rarísima imaginación cuando estaba desarrollándolo la primera vez?' en lugar de ver una taza o una cubierta de palo de golf adornada con la cara de Bitelchús".

De hecho, le molesta mucho que el personaje sea una estrella pop: "Fue jodidamente raro. Para ser honesto contigo, me quitó las ganas mirar a todos los sitios y decir 'No me quiero parecer a todas estas pequeñas cosas, que le jodan'". Eso sí, no afectó a su interpretación. Según Burton "es como si estuviera poseído por un demonio, porque volvió inmediatamente. Fue de locos".

Jenna Ortega va más allá: "Era como ver a un animal armado con una pistola que acababa de entrar en la habitación. Verle cambiar físicamente era como si Michael Keaton se hubiera ido y tuviera que lidiar con Bitelchús... me voló la cabeza". ¿Serán promesas vacías o estamos realmente ante una de esas pocas secuelas nostálgicas que merecen la pena? Ya queda menos para comprobarlo.

