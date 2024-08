Michael Keaton desvela la película en la que decepcionó a Tim Burton: "No sabía qué hacer"

Cuando hacemos listas de los remakes en acción real de Disney y, al mismo tiempo, cuando pensamos en nuestras películas favoritas de Tim Burton, siempre hay una gran olvidada: 'Dumbo', la obra de 2019 que recuperó lo gastado en ella pero hizo que el estudio hiciera los experimentos con gaseosa a partir de ese momento. Burton, cuando ha hablado bien sobre ella (que no es siempre), la considera casi una película autobiográfica sobre sus años en Disney, pero Michael Keaton, su co-protagonista, no la ve con tan buenos ojos.

Dumbo and Dumboer

Ha sido en una entrevista con el New York Times cuando Keaton ha mostrado arrepentirse de su actuación en aquella película: "Adoro trabajar con Tim, pero no creo que hayamos analizado por qué funcionamos tan bien juntos: simplemente lo hacemos. Creo que le decepcioné en una película, pero es cosa mía, y a día de hoy me sigue molestando. No sabía qué hacer en 'Dumbo'. Apesté en 'Dumbo'".

Todo sea dicho, en ese momento Burton aparece para contestarle: "Ni siquiera sé de qué estás hablando, pero vale". Es normal que el director no quiera hablar mucho de la película, de todas maneras: en aquel momento estaba tan desolado que incluso pensó en retirarse después de estrenarla.

No os preocupéis, de todas maneras, porque ya declarado que ha vuelto repleto de energía con 'Bitelchús Bitelchús', su quinta película con Keaton tras 'Batman', 'Batman Vuelve', 'Bitelchús' y la propia 'Dumbo'. La semana que viene veremos si hizo bien en continuar o sus impresiones de retirada no eran tan fallidas después de todo.

