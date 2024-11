'Wicked' estuvo a punto de ser un musical hip-hop hasta que su protagonista se plantó: "Quiero ser Glinda, no Ariana Grande haciendo de Glinda"

Es uno de los grandes fenómenos del año, por méritos propios: 'Wicked' ha conquistado incluso a esos que juraron que nunca jamás verían un musical. Y lo ha hecho a base de actuaciones convincentes, canciones emocionantes y una trama que va más allá de lo que se espera de una película así. Incluso los menos convencidos con Ariana Grande han terminado rindiéndose a la evidencia: es una Glinda perfecta... ¡Y no sabéis hasta qué punto!

No one mourns the hip-hop

Claramente, la cantante ha querido proteger a su personaje (mítico en Broadway desde hace su primera representación en 2003) con mil candados, y no ha permitido que su ego prevalezca sobre Glinda. Y para muestra, un botón: Stephen Schwartz, compositor y letrista del musical original, ha declarado en Los Angeles Times que "pretendiendo estar abiertos a nuevas cosas para la película, mi equipo musical y yo pensamos que podríamos innovar en el ritmo. Hagamos, no sé, algo de hip-hop".

Por suerte, hubo una salvación en formato Grande: "Ariana dijo, 'Absolutamente no, no lo hagáis. Quiero ser Glinda, no Ariana Grande haciendo de Glinda'". De hecho, la cantante ni siquiera quería hacer ese final extra de 'Popular' donde sube varias octavas aprovechando su rango vocal. Respeto al máximo al original: "Le dije que si hubiera pensar en ello para el show original, así habría sido. Cuando se aseguró de que este pequeño trozo le pegaba bien al personaje, estuvo a bordo", dice Schwartz.

No es el único cambio que se pensó para 'Popular'. Jon M. Chu, de hecho, afirma que visualmente quería ir mucho más allá: "Tuve una versión en la que Glinda y Elphaba se metían en su armario y se perdían en este mundo rosa donde giran una esquina, y luego otra esquina y otra, en plan, ¿cómo es de grande este armario? Pero Marc Platt, el productor, dijo 'No sé si deberíamos ir a la fantasía así. Recuerda, Glinda no tiene magia, así que es confuso'". Nos quedamos sin los "ingeniosísimos" chistes sobre que salen del armario. Vaya por dios.

