'Yellowstone' dice adiós a Kevin Costner. Así han reaccionado el actor, Wes Bentley y Luke Grimes al final del camino para John Dutton: "Le echamos de menos"

El primer episodio de la temporada 5B de 'Yellowstone' ha servido, entre otras cosas, para decir adiós al John Dutton interpretado por Kevin Costner. Todavía existen ciertas dudas sobre lo que ha sucedido realmente con el personaje, pero lo que sí está claro es que ha sido el final del camino para el patriarca de la familia y Costner ha tardado muy poco en reaccionar a lo sucedido.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante.

La estrella de Hollywood ha reconocido en 'The Michael Smerconish Program' que "no he visto el episodio. He oído que es un suicidio, por lo que no tengo prisa por verlo". Sin embargo, al ser preguntado sobre el hecho de que John Dutton no parece el tipo de personaje que se suicidaría, Costner comenta lo siguiente:

Bueno, son gente bastante inteligente. Quizá sea una pista falsa. ¿Quién sabe? Son muy buenos. Y lo averiguarán.

Se nota que Costner no parece guardar rencor a Taylor Sheridan y el resto de responsables de la serie por cómo se produjo su salida de 'Yellowstone' Y es que el propio actor no dudó en explayarse sobre los pormenores que llevaron a que no pudiera participar en esta tanda de episodios:

En realidad no tuve que dejar nada atrás. Estaban los huecos que había. Había cosas contractuales que permitían hacer las dos cosas, pero como las dos cosas eran contractuales, había que hacer sitio para la otra cosa. Había sitio, pero les resultaba difícil cumplir el calendario. Parecía que sí, que era demasiado difícil para ellos hacerlo. Allí estaba el tiempo, lo que pasó, se puede tratar con él. Pero nadie, yo no me fui. Yo no dejé la serie. ¿De acuerdo? Yo tenía un contrato para hacer los tres. Había un contrato para hacer los tres. Y dentro de un período de ocho meses, otros dos tipos diferentes de contratos estaban siendo negociados. No a petición mía, sino a petición de ellos para intentar hacer cosas.

Me acomodé a ellos en esas dos cosas extra que cambiaron, las cosas cambian, y finalmente cuando quisieron cambiarlo una tercera vez, porque tenía mis obligaciones que hacer, tenía a 300 personas esperándome, no pude ayudarles más. Simplemente no podía ayudarles. Pero no dejé la serie. No había, sólo había un, ya sabes... todo el mundo tiene que estar a la altura de lo que dicen que van a hacer. Y no importa en qué negocio estés.

Las reacciones de Wes Bentley y Luke Grimes

Es evidente que Costner se refiere a 'Horizon: An American Saga', su ambiciosa franquicia de películas del oeste. Sin duda, es una lástima que no haya podido regresar, algo que también opinan Wes Bentley y Luke Grimes, los actores que dan vida a Jamie Dutton y Kayce Dutton en 'Yellowstone'.

Grimes comenta en The Independent que "es difícil imaginar la serie sin él. Pero eso es siempre donde todo se dirigía. Era, ¿pueden estos chicos hacerlo sin él?". Parece claro que el plan siempre fue que John muriera, pero Grimes destaca que "todos sabíamos que iba a llegar, sólo que no sabíamos cómo ni cuándo, y claramente fue diferente de lo que pensábamos. Pero lo que hizo fue elevar el espectáculo a un 10 y ahora todo empieza a desenredarse". Y concluye así:

Me decepcionó un poco que no supiéramos que no iba a estar, ya sabes, de vuelta. Creo que hubiera sido una mejor despedida si lo hubiéramos hecho de otra manera. Fue, ya sabes, fue más una sorpresa que otra cosa.

Sin embargo, Grimes reconoce que eso está está por encima de sus responsabilidades y que "nuestro trabajo es presentarnos y hacer lo que pone en el guion de la mejor forma que podamos". Por su parte, Bentley fue más escueto sobre lo sucedido:

Le echamos de menos. Es una parte integral de la serie y una persona genial que tener cerca.

La temporada 5B de 'Yellowstone' se estrena en España este jueves 14 de noviembre a través de SkyShowtime.

