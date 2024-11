El regreso de 'Yellowstone' acaba de resolver su mayor incógnita: qué pasa con el personaje de Kevin Costner

Reconozco que tenía mucho más interés en este regreso de 'Yellowstone' con su temporada 5B por todo el morbo en torno a la presencia o no de Kevin Costner que por el devenir de la saga familiar de los Dutton. Taylor Sheridan sabe que como yo hay muchos y ha decidido resolver la incógnita nada más arrancar esta, presuntamente última hasta que se demuestre lo contrario, temporada de su neowestern.

De esta manera, ayer se emitió en Estados Unidos el primer episodio (en España lo veremos el jueves en SkyShowtime), titulado 'Desire Is All You Need', escrito por Sheridan, dirigido por la directora habitual Christina Voros y que nos lleva de un modo entre presente y pasado. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

Cuando digo que Sheridan se ha dado prisa en resolver qué ha sido de John Dutton, agregando el clásico elemento de misterio. El capítulo arranca con Beth (Kelly Reilly) yendo a la mansión del gobernador para encontrarse con varios coches de policía a la entrada. Un intercambio de miradas lo dice todo.

Será la llegada de Kayce (Luke Grimes) lo que nos mostrará qué ha pasado: las paredes del baño están manchadas de sangre, hay una pistola en el suelo y un cuerpo sin vida. Pese a que no vemos su cara, todos sabemos que es, efectivamente, John Dutton. Efectivamente, en la serie han tirado con el viejo truco de "nos lo cargamos y listo".

Un misterio para la temporada

Un truco que además arroja un poco de misterio: Beth sospecha enseguida que ha sido Jamie y no se tragan del todo la versión oficial que determina que ha sido un suicidio. De hecho, un investigación se pone en marcha por parte de ella y Kayce, sobre todo después de descubrir que hay un vacío de hora y media en las cámaras de seguridad.

Un misterio que, sin duda nos llevará por esta segunda mitad de la temporada. Por otro lado, el uso de los flashbacks puede ser la gran herramienta para que aún alberguemos cierta esperanza de ver a Kevin Costner.

