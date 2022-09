Es la mejor película de Christopher Nolan según Quentin Tarantino: llega a Amazon Prime Video una obra imprescindible para los amantes del cine bélico

El cine bélico nos ha regalado infinidad de grandes obras a lo largo de los años, pero justo es reconocer que este tipo de propuestas hace tiempo que pasaron a ser mucho menos abundantes que antaño. Eso no quita para que siga dando grandes obras y un caso aún reciente es el de 'Dunkerque', la mejor película de Christopher Nolan según Quentin Tarantino que desde hoy puede verse en Amazon Prime Video sin coste adicional.

Por qué merece la pena verla

Fue hace un par de años cuando el director de 'Django desencadenado' no tuvo problemas en proclamar a 'Dunkerque' como la segunda mejor película de la pasada década -la "medalla de oro" fue para 'La red social'-, destacando de paso que era su obra favorita de Nolan -el segundo puesto en su lista personal lo ocupa 'Batman Begins' en caso de que tengáis curiosidad al respecto-. En mi caso no llega a tanto, pero sí que es una de mis cintas favoritas del autor de 'El truco final'.

En caso de que todavía no hayáis visto 'Dunkerque', lo primero que tenéis que saber sobre ella es que se trata de una película que rebosa intensidad, ya que Nolan nos acerca aquí a un momento clave de la II Guerra Mundial para meternos de lleno en el campo de batalla. Esa angustia presente desde el primer momento, muy bien resaltada además a través de la banda sonora de Hans Zimmer, resulta esencial para convertirla en una obra única.

Eso sí, entiendo perfectamente a quien le cueste conectar con ella, pues hasta el propio Tarantino confesó que no se enamoró de 'Dunkerque' hasta que la vio por tercera vez. Y creo que parte de ello se debe a que los personajes -o al menos las emociones que transmiten- pueden dar la sensación de no ser esenciales para la historia pese al buen trabajo de sus actores.

Al fin todo se resume a que 'Dunkerque' es una nueva exhibición de esa apuesta por un cine más cerebral por parte de Nolan, beneficiado aquí por no tener que entrar en explicaciones de más para ofrecernos un espectáculo sensorial de primera categoría y una experiencia asfixiante siempre y cuando uno no rechace de entrada su propuesta o simplemente no conecte con ella. En mi caso eso solamente me sucedió con 'Tenet', a mi juicio su peor película, pero no descarto que eso puedo cambiar en un futuro revisionado.

En Espinof: