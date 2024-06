La obra maestra de la ciencia ficción que acaba de llegar a Amazon Prime Video. Fue uno de los primeros trabajos de Carey Mulligan y sólo dura 43 minutos

Carey Mulligan se convirtió en una actriz muy reconocible gracias a su participación en títulos como 'An Education', 'Shame' o 'Drive', manteniéndose en la cresta de la ola gracias a películas como 'El gren Gatsby', 'Una joven prometedora' o 'Maestro'. Sin embargo, muy pocos la conocían más allá de los fans de la serie 'Casa torcida' cuando apareció en 'Blink', quizá el mejor episodio de toda la historia de 'Doctor Who'.

Aprovechando que las 10 primeras temporadas de la etapa moderna de 'Doctor Who' vuelven a estar disponibles en Prime Video, he querido hacer una recomendación que en su momento oí a hacer a muchos fans de la serie a aquellos que todavía no se habían sumergido en este universo. Y es que 'Blink' es un episodio de apenas 43 minutos -y eso incluyendo los créditos finales- que se puede ver perfectamente de forma aislada, por lo que no hay excusa posible para no darle una oportunidad.

Imprescindible

'Blink' es el décimo episodio de la tercera temporada y cuenta con una participación muy reducida de David Tennant como el Doctor. Aquí la auténtica protagonista es Mulligan enfrentándose a uno de los villanos más memorables de este universo: los ángeles llorosos, una raza alienígena que se mueven de forma letal cuando nadie les está mirando, de ahí que el capítulo haga referencia al hecho de parpadear.

Escrito por Steven Moffat, 'Blink' es un episodio sencillamente redondo que se emitió por primera vez en 2007 y que se mantiene a la perfección, sin importar que la serie haya recuperado en múltiples ocasiones a los ángeles llorosos. Su presentación tiene tantísima fuerza pese a la sencillez de su concepto que es imposible no sumergirse en esta misión desesperada en la que si parpadeas, estás muerto.

Como os comentaba antes, el episodio puede verse en Prime Video, pro ojo, que allí solamente está disponible la versión original con subtítulos en español. Si sois de los que veis todo doblado, entonces tenéis que entrar aquí para poder verlo de forma gratuita en Pluto TV. Allí precisamente falla lo contrario, ya que no hay posibilidad de verlo en versión original.

En Espinof | Las 28 mejores series de ciencia ficción que puedes ver en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024