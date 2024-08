Olvídate de 'Gladiator 2', 'Vikingos' y 'Spartacus'. Prime Video acaba de estrenar la épica serie de 140 millones que promete un espectáculo impresionante

Al fin podemos ver en España 'Those About to Die', la épica serie con un presupuesto de 140 millones de dólares con la que Roland Emmerich, director de sus tres primeros episodios y también de los dos últimos, quiere adelantarse a la esperadísima 'Gladiator 2' y perfecta para todos aquellos que echen de menos 'Spartacus' o la recientemente finalizada 'Vikingos: Valhalla'. Su primera temporada de 10 episodios ya está disponible en Amazon Prime Video.

Sed de sangre

'Those About to Die' parte de un libro de Daniel P. Mannix que Robert Rodat ha moldeado para sacar adelante una de las series más ambiciosas del año. Su historia transcurre en el año 79, con los gobernantes romanos manteniendo a raya a la inquieta población gracias al uso del pan y circo. Como las ansias de sangre del público crecen, se diseña un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo.

Fruto de una ambiciosa coproducción entre Estados Unidos, Alemania e Italia, 'Those About to Die' no ha terminado de convencer a la crítica, pero ahora es el público el que tiene que pronunciarse sobre una propuesta épica y muy diferente a cualquier otro estreno de lo que llevemos de año.

En su reparto sobresale la presencia de Anthony Hopkins como el Emperador Vespasian durante los últimos años de su vida, pero el auténtico protagonista es Iwan Rheon, el inolvidable Ramsay Bolton de 'Juego de Tronos'. Además, también participan en ella Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida o el actor vasco Eneko Sagardoy ('Irati').

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime Video en 2024