Porque el morbo puede con todo, no solo hay una segunda parte del slasher de Winnie the pooh, sino que es de lo más visto ahora mismo en Prime México

Estamos en octubre y a muchos el cine de terror le apetece más de lo habitual, tanto que algunos fans están recurriendo a los placeres más culpables. No se puede llamar de otra forma a 'Winnie the pooh: Blood and Honey 2'. La película ha irrumpido con fuerza en el catálogo de Prime México, y actualmente se sitúa en el segundo puesto de lo más visto.

No, no has leído oído mal, aquella película rara que hacía de este adorable icono infantil un asesino de slasher tiene una segunda parte. La secuela continúa este extraño universo paralelo donde los seres de cuento fueron abandonados por Christopher Robin y se convirtieron en asesinos, centrándose de nuevo en Chris mientras lidia con las secuelas de la masacre de la película anterior por la que todos le culpabilizan.

Al igual que la original, la historia es un poco lo de menos en lo que trata de ser un espectáculo explotativo y gore. La película es solo apta para adultos y en concreto adultos que quieran presenciar escenas de casquería bastante violentas. Por lo demás, es serie B en su descripción más evidente. Tramas bastante absurdas, personajes muy superficiales y la intención de construir aquí una especie de Poohverso que aguantará tanto como el público quiera.

La crítica la disfrutó algo más que su antecesora pero aun así siguió dándole muy malas valoraciones. En The Daily Beast decían que se trataba de "Una secuela que sube la apuesta en prácticamente todos los sentidos, ninguno de ellos bueno."

Si eres de los que se rascan la cabeza y se preguntan cómo esto ha podido ocurrir hasta dos veces, la respuesta está en que estos personajes ya forman parte del dominio público. Y aunque Disney podría tomar cartas en el asunto ya que tiene derechos del personaje en el audiovisual, probablemente no querrían hacerlo para no dar publicidad gratis. Otras producciones han llegado incluso más lejos, como el slasher de Mikey Mouse anunciado este verano.

