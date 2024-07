Mickey Mouse, asesino en serie: primer tráiler de la película que aprovecha el dominio público para manchar Disney de tripas y gore

Estaba cantado: en cuanto un personaje entra al dominio público, hay decenas de empresas de cine de terror cutre y barato haciendo cola para hacer su película gore correspondiente. Si a Winnie The Pooh le tocó el año pasado con 'Miel y sangre', ahora es el turno de Mickey Mouse (el primero, el de 'Steamboat Willie'), que debutará como psychokiller en 'The mouse trap'. ¿Escucháis ese suspiro conjunto? Es de pereza global.

Mickey the killer

'The mouse trap' forma parte de ese subgénero cinematográfico de "tráilers que se hacen bastante virales en redes sociales porque dan risa pero cuya película no va a ver nadie porque el chiste ya está contado", y aunque su teaser ya salió el mismo 1 de enero, ahora podemos ver por fin su tráiler final, en el que al menos le han dado un giro: el asesino no es Mickey Mouse, sino una persona disfrazada. Vamos, un clásico slasher baratuelo pero con el giro más o menos canalla.

En la película, dirigida por Jamie Bailey, seguiremos a Alex en su vigesimoprimer cumpleaños, que tiene que currar en un turno nocturno en los recreativos, así que sus amigos deciden sorprenderle... antes de que caigan uno a uno a manos de un asesino disfrazado del ratón más famoso de la historia. Según sus creadores, todo lo que buscan es que el público se divierta, como cuenta Indiewire.

"Solo queríamos divertirnos. Es el Mickey Mouse de 'Steamboat Willie' matando gente. Es ridículo. Lo hicimos, nos divertimos haciéndolo y creo que se nota", dice el director. La película saldrá el 6 de agosto en digital en Estados Unidos y una semana después en formato físico. Viendo el tráiler e intuyendo su presupuesto, la verdad es que no van a necesitar muchas ventas para tener beneficios, pero más vale que no hayan metido la pata ni en un solo plano con Mickey si no quieren que los abogados de Disney tomen medidas en el asunto. ¡La verdadera magia del cine!

En Espinof | Siempre se nos olvida que existe, pero la primera película de terror con Mickey Mouse se hizo en 1995 y Disney lleva años haciendo todo lo posible para que nadie pueda verla

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos