Mickey Mouse ya tiene su primera película de terror. El ratón de Disney es un asesino en el tráiler del slasher que aparece el mismo día que el personaje pasa al dominio público

En el primer día en que el cortometraje de Disney 'Steamboat Willie' (1928) ha pasado a ser de dominio público, se ha publicado un tráiler de una comedia de terror en la que el asesino es nada menos que Mickey Mouse. 'Mickey's Mouse Trap' aún no tiene fecha de estreno, pero los productores apuntan a marzo. No está claro si hay un distribuidor o a qué plataforma aspiran los productores, pero el reclamo está fuera de la jaula.

La sinopsis de la película, recuerda también a 'Five Night's At Freddy', de la que parece también estar explotando la idea, tras el éxito de Blumhouse, siguiendo los pasos de la reciente 'The Banana Splits Movie', que hacía más o menos lo mismo con los personajes de la famosa serie animada:

"Es el 21 cumpleaños de Alex, pero está atrapada en la sala de máquinas recreativas en un turno de noche, así que sus amigos deciden darle una sorpresa, pero un asesino enmascarado disfrazado de Mickey Mouse decide jugar un juego propio con ellos al que ella debe sobrevivir".

El tráiler se vende como "la primera película de terror" de Mickey, aunque tuviera varios cortos del género en su origen. Aquí se muestra a una persona disfrazada de Mickey Mouse, que lleva lo que parece una camiseta de hockey sin las letras, atacando a una víctima y acechando a otras dentro de un lugar parecido a Chuck E. Cheese. También aparecen las frases: "Un lugar para divertirse, un lugar para los amigos, un lugar para cazar. El ratón está fuera". La operación es similar a la que dio lugar a 'Winnie the Pooh: Sangre y miel', cuando el original de A.A. Milne pasó a ser de dominio público en 2021.

'Mickey's Mouse trap', está protagonizada por Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek y Simon Phillips, ha sido dirigida por Jamie Bailey, que dijo en un comunicado:

"Sólo queríamos divertirnos con todo esto. Quiero decir que es el Mickey Mouse de Steamboat Willie asesinando a gente. Es ridículo. Seguimos con la idea y nos divertimos haciéndola y creo que se nota".

En Espinof: