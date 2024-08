La primera aparición de Batman fue un plagio. Y la nueva serie 'El cruzado enmascarado' le rinde un homenaje al personaje original

La nueva serie animada 'Batman: el cruzado enmascarado' es toda una vuelta a los orígenes para el hombre murciélago. No solo rescata la estética de los 40 y el espíritu detectivesco del personaje que tanto conquistó a los espectadores de 'Batman: La serie animada', su aspecto es también una constante referencia al personaje original, con ese traje sencillo negro y gris y las orejas largas.

Pero por mítico y atemporal que sea Batman en la cultura popular, su origen también tomó inspiración de otros héroes de la época. Algunos incluso hablan de plagio, y entre ellos el propio co-creador de Batman, Bill Finger, que afirmó que entre El Zorro y la película 'El murciélago susurra', la mayor fuente de inspiración es The Shadow, un personaje de cómic y un vigilante creado por Walter B. Gibson en los 30, famoso por su atuendo negro, sus dos pistolas, su sombrero y capa, y por llevar parte de su rostro oculto.

Una inspiración que tomó identidad propia

No solo hay inspiración en el aspecto y la silueta. La primerísima historia de Batman (narrada en Detective Comics #27) no es más que una reformulación de otra historia del personaje de Gibson. Llamada 'El caso del sindicato químico', ponía a Batman a investigar con la ayuda de Gordon una serie de tragedias ocurridas tras el asesinato de un magnate de los químicos llamado Lambert. Su trama era esencialmente una versión resumida de 'Partners in peril', una novela de The Shadow escrita casi tres años antes.

En su momento Gibson no estuvo muy contento con esto, quien llegó a llamar a Batman "una versión payasa de Shadow". Lo cierto es que este nuevo personaje llegó a ganar una popularidad que nadie esperaba. Mientras Batman se ha convertido en un potente icono transmedia, The Shadow ha tenido problemas en calar históricamente en el mainstream, siendo eso sí influyente en otros autores gracias en gran parte a su serial de los 40 .

Ahora 'Caped Crusader' también ha querido rendirle homenaje. Lo ha hecho en el episodio 2 de la serie, centrado en el origen de Basil Karlo, la trágica figura de actor que se convierte en el villano Cara de Barro y aquí recontextualizado en un hombre con la cara desfigurada. Para ocultar su identidad, el atuendo que Karlo utiliza en la serie es casi idéntico al de The Shadow, incluyendo detalles rojos y el sombrero, y al que solo le faltan las icónicas dos pistolas.

Con el tiempo se han limado las asperezas y el parecido inicial es poco más que una anécdota para dos personajes bien diferenciados y con una rica historia detrás. Ambos han llegado incluso a salir juntos en varios cómics, incluyendo crossovers en series limitadas que los ponía a colaborar para resolver casos.

