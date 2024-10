Últimos días para ver en Prime Video un gran híbrido de body horror y ciencia ficción que triunfó en Sitges

Incluso con Halloween a la vuelta de la esquina, algunas plataformas de streaming tienen algunos de sus títulos más potentes en el género de terror a punto de hacer la tradicional escapada que se produce a los pocos meses de llegar a las plataformas. Así que no conviene despistarse y dejar pasar pelotazos tan buenos como ‘Possessor’.

Mentes poseídas

Brandon Cronenberg hace su mejor y más potente película en este híbrido de ciencia ficción cyberpunk, terror psicológico y body horror con evidente deuda al trabajo de su padre, aunque esta vez consigue ir hacia algo más personal. Andrea Riseborough se entrega en cuerpo y alma a este festival grotesco que está en streaming a través de Amazon Prime Video hasta el próximo 31 de octubre.

En ella una organización secreta ofrece sus servicios para asesinar a objetivos de varios peces gordos de la esfera corporativa, empleando para ello una potente tecnología donde una agente se infiltra en la mente de otras personas y las controla. Un trabajo brutal convertido en rutina para Tasya, hasta que un día se queda atrapada en un sujeto y su propia concepción de la realidad empieza a fracturarse.

Es difícil estar a la altura de un nombre como el de David Cronenberg, más aún cuando como hijo suyo decides meterte en el mismo terreno que le hizo brillar como el terror corporal. Brandon no siempre ha salido triunfante, con películas como ‘Antiviral’ que son más potentes como concepto que desarrolladas o ‘Piscina infinita’, donde directamente el relato se le va de las manos.

Pero en ‘Possessor’ consigue no sólo no quedar devorado por el nombre de su padre, sino que consigue un clásico moderno de culto que fue merecidamente reconocido en festivales como Sitges, donde ganó mejor película y dirección. Su uso de las imágenes distorsionadas y el gore nos mete en una perspectiva particular cada vez más perturbada por el mundo a su alrededor.

Brandon Cronenberg consigue así una efectiva alegoría donde el individuo y sus talentos puede acabar destrozado por la explotación del mundo capitalista, hasta el punto donde la sensación del yo es aplastada sin remisión. Consigue un viaje sensorial muy alucinante para que la película sea más que mensaje, y se sume a una interesante nueva ola de terror corporal.

