Esta desconcertante película quiere ser una versión terrorífica de 'The White Lotus' y la puedes descubrir en streaming

De tal palo, tal astilla... a veces. No hace falta presentar a David Cronenberg como uno de los cineastas más influyentes del cine de terror. Su hijo, Brandon Cronenberg, quiere seguir sus pasos: 'Piscina infinita' pintaba realmente bien, una especie de sátira terrorífica de las clases sociales pero el resultado final no llegó a la altura de lo que prometía. La podéis ver en Movistar+.

El ciclo sin fin

James y Em son una adinerada pareja que está pasando las vacaciones en un resort de lujo en una isla ficticia. No obstante, cuando un fatídico accidente les pone en el punto de mira de las autoridades de la isla, descubren el auténtico horror hedonista que se esconde detrás del asunto.

'Piscina infinita' ('Infinity pool', 2023) es el tercer largometraje de Brandon Cronenberg como director (tras 'Antiviral' y 'Possessor Uncut'). Está protagonizado por Alexander Skarsgard ('True Blood'), Mia Goth ('Pearl') y Cleopatra Coleman ('Dopesick').

Ya desde el principio, vemos que Cronenberg quiere construir su discurso en torno a las clases sociales al estilo 'The White Lotus', con esas dos parejas que se conocen en el resort, comparten sus preocupaciones de ricos y cuyo encuentro desprende un olor sospechoso como solo pueden hacerlo las personas que presumen de tener una vida perfecta.

De hecho, ese inicio es lo que más me interesó de la película, porque ese ambiente enrarecido que se crea en un entorno aparentemente paradisíaco prometía revelar algo oscuro y retorcido que nos pusiera la piel de gallina. Lástima que, a partir de ese giro, toda la película se termine desmoronando.

Para poder explicarme voy a necesitar comentarlo, así que el siguiente párrafo será spoiler del primer giro de la película. Si preferís verla totalmente a ciegas, os recomiendo saltároslo.

Spoiler: Ese primer giro sucede después de que las parejas cometan un crimen. El protagonista, como principal perpetrador, es llevado ante las autoridades que le revelan su "costumbre local" ante este tipo de delitos: el hijo mayor de la víctima tiene derecho a matar a su asesino. No obstante, como son turistas ricos, crearán un clon de James para que lo maten a él en su lugar.

Un giro aparentemente muy chocante, pero que peca de un error de guion habitual: el doble camelo (double mumbo jumbo). Como espectadores, podemos dar un primer salto de fe (creernos que exista un país donde la condena sea esa), por muy rebuscado que sea, pero hacernos dar dos seguidos (la "solución" que le da la policía) crea una sensación extraña y hace más difícil que digamos amén a todo.

Incluso utilizando este recurso podría funcionar, pero el problema es que no lo hace. Personalmente, me parecieron dos giros bastante rebuscados y metidos a presión, que no encajaban de manera orgánica en la historia.

Si al menos hubieran sabido desarrollar esa idea de forma interesante, igual habría cambiado de opinión, pero no aprovecha el impacto que tiene ese giro brusco en el espectador (guste más o menos, es indudable que te deja descolocado), sino que se va desinflando hasta caer en un tedio constante.

La idea de los dobles podría haber dado para algún que otro giro sorprendente o incluso para llevarte a la reflexión, sin embargo, se abusa tanto del tema que no solo es que llegue un momento en que ya no impacte, sino que directamente resulta cansino.

La tesis de la historia quedaba clara en los primeros 40 minutos de película (que sí, los ricos dan asco y su forma de divertirse, aún más, lo pillamos), y el resto es dar vueltas en círculos sobre lo mismo hasta un final que pretende ser provocador y es todo lo contrario.

Para mí, la cinta solo tiene un aprobado raspado porque visualmente tiene cosas interesantes, la mayor parte del tiempo (que no todo) es entretenida, y Alexander Skarsgard y Mia Goth le salvan la papeleta con sus interpretaciones (aunque la escena del autobús... uf).

En definitiva, 'Piscina Infinita' podría haber llegado lejos con su interesante inicio, pero se queda a medio camino al venirse muy arriba con dos giros rebuscados que terminan restando fuerza a su crítica social y redundar una y otra vez en lo mismo.

