Sólo dura 5 horas y la puedes ver en HBO Max: lucha de clases dentro de una isla paradisiaca en una de las series más sorprendentes de los últimos años

El éxito de 'Parásitos' es todo un triunfo para una clase de cine muy de nicho -coreano, político y desatado-, pero también para aquellas ficciones con lectura de clase que ahora reciben una apreciación más acertada que la que habrían recibido años antes. Si tan sólo 'Nosotros' se hubiera estrenado unos cuantos meses después quizá la recepción no hubiera sido de "complicada y confusa".

Sólo con mensaje no se llega a ninguna parte, está claro, pero también entenderlo cuando está tan en el núcleo de una obra resulta clave para entender las decisiones que está tomando (argumentales y también tonales). Quizá por eso entró tan estupendamente una de las sensaciones de los últimos años, que se puede ver a través de HBO Max. Se trata de 'The White Lotus'.

Todo incluido

Es posible que la serie de Mike White hubiera funcionado en otro contexto previo a 'Parásitos'. O en uno sin pandemia, que acentuó aún más nuestra percepción de las desigualdades sociales. Lo que sí está claro es que lo que fue fundamental para su relevancia fue el momento veraniego en el que se estrenó. Y no sólo por la obviedad de estar localizada en un resort vacacional, sino también por la estupenda ligereza que tan bien complementa su mordaz sátira.

La serie, compuesta por 6 episodios, muestra las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero a cada día que pasa se va complicando todo, desde sus intenciones iniciales de disfrute y relajación hasta su relación con los "risueños" empleados del hotel, haciéndose palpables una serie de desigualdades existentes entre todos ellos.

También hay un componente de suspense y misterio, al enmarcarnos la serie desde el principio con la presencia de un muerto al final de toda esta semana desatada. Eso añade inquietud a la bien medida incomodidad por la que apuesta su comedia, fabullosamente llevada por un gran reparto donde destacan gente como Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Murray Bartlett, Steve Zahn o Jake Lacy.

'The White Lotus': sátira mordaz y ligereza veraniega

Una comedia bien empleada y complementada con la sátira sobre los privilegiados que White quiere lanzar. Sabe muy bien hacia donde apuntar con los dardos, tirando hacia los blancos fáciles y a también a aquellos que se presentan inicialmente con piel de cordero -algo que también tocaba de manera sutil y elegante en 'Iluminada'-. Esta coral representación de las desigualdades sociales y económicas está bien anclada en el núcleo de la serie.

Por supuesto, no sólo de mensaje se sostiene 'The White Lotus'. Su tono bien llevado, que hace que entren bien sus seis episodios de 50 minutos de media, su inspirado reparto y una banda sonora maravillosa la hacen un entretenimiento veraniego idóneo. Funcionaba el año pasado y lo hará perfectamente en este. Es difícil saber cómo se desarrollará la segunda entrega -al parecer no podemos llamarla temporada, por cómo la están vendiendo-, pero White se ha ganado el beneficio de la duda para intentar convencernos.

