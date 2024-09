El actor de Bob Esponja dice que el superpoder del personaje es su autismo: "No sé qué tiene la serie, pero significa mucho para los niños en el espectro"

A colación de la Comic Con de Detroit este año, Tom Kenny, actor de voz de Bob Esponja desde hace 25 años, ha participado en una conferencia en la que ha respondido preguntas de los fans de la serie. Una de ellas es una que no era la primera vez que escuchaba: ¿Es Bob Esponja autista?

Su contestación fue rotundamente afirmativa, y rescataba la misma respuesta que decía haber dado a un niño autista en una convención anterior. "¡Por supuesto que lo es! Ese es su superpoder. Y también es el tuyo".

Lo cierto es que no es algo que Kenny se acabe de sacar de la manga, ya en 2012 participó en el podcast de Marc Maron donde debatió el tema de la neurodivergencia del personaje, alegando que mostraba varios comportamientos relacionados como la obsesión con su trabajo o lo profundo que se involucra en cualquier tema.

"No sé qué tiene la serie, pero significa mucho para los niños en el espectro", decía Kenny por aquel entonces, quien no tiene experiencia personal con sus hijos en el autismo, pero afirma que es un mensaje que le he llegado en todos estos años haciendo la serie. Es también una conversación que los fans llevan años teniendo, analizando la personalidad del personaje a lo largo de los episodios.

Una condición aún poco representada en el mainstream

El personaje de Bob Esponja no ha sido oficialmente diagnosticado de autismo. Se trata de una condición bastante inexplorada en la ficción, con personajes que históricamente han mostrado comportamientos relacionados como Abed de 'Community' o Sheldon de 'The Big Bang Theory' que tampoco tuvieron un diagnóstico oficial.

Otras producciones han optado por la ruta contraria, como 'Atípico' o 'Love on the Spectrum', productos con un excesivo énfasis en patologizar a sus personajes y en poner la condición en el centro. Series como 'The Good Doctor' es un ejemplo que quizás cae más en el medio, con el autismo como pieza fundamental de la serie pero no como cualidad determinante de la premisa.

En Espinof | Golpe histórico a Netflix: 'Dandadan', la temporada 2 de 'Arcane', el remake de 'Ranma 1/2' y más animes se filtran meses antes de su estreno

En Espinof | Entre espaguetis y samuráis: las 12 mejores series de animación de 2023