El creador de 'Gundam' odia 'Shingeki no Kyojin': "El que se celebre así estas series significa que vivimos un mal momento"

No cabe duda de que 'Shingeki no Kyojin'('Ataque a los Titanes') se ha convertido en una de las series más icónicas de la década, con mucho del mérito siendo cosa de la espectacular animación de Wit Studio y MAPPA.

A pesar de la legión de seguidores con la que cuenta, nunca llueve a gusto de todos y no podían faltar los detractores. Duele más cuando viene de una leyenda de la industria, pero el creador de 'Mobile Suit Gundam' Yoshiyuki Tomino no es muy fan de la obra de Hajime Isayama.

Una obra que jamás leería

No son declaraciones nuevas, pero los comentarios que Tomino realizó en 2013 se han vuelto virales en medio del "no-final" de 'Shingeki no Kyokin', con críticas bastante duras hacia Isayama, su obra, y los editores que dieron la luz verde al manga.

"Por un lado, 'Shingeki no Kyojin' recoge muy bien el humor de su autor [...], es un manga muy personal para el autor, y es muy difícil de leer", dijo Tomino. "Ha dicho que como fue víctima de bullying en el pasado, ahora usa su manga para soltar esos sentimientos de resentimiento. Pero tengo que decir que me alegro de que coleccione imágenes de gente con caras poco favorecedoras como referencia para dibujar a los Titanes. En otras palabras, todo el manga NO es solamente sobre el humor o los sentimientos del autor."

Aunque el creador de 'Gundam' empezó muy suave, llegando incluso a alabar a Isayama por su perseverancia escribiendo su manga, pronto comenzó con comentarios bastante más críticos. Según Tomino, a 'Shingeki no Kyokin' no le faltan aspectos ofensivos para el orden público y moral que le resultan mucho más extremos que si hubiera escenas sexuales muy gráficas.

"Es una obra que jamás querría leer o evaluar. Y el hecho de que se esté celebrando así estas series animadas significa que estamos en un momento muy malo", continuó Tomino.

Para terminar de rematar, Tomino también criticó a las editoriales de manga y a los editores, a quienes acusan de aceptar cualquier idea sin importar su calidad con tal de que se pueda vender.

Según recogió J-CASt, Tomino además se lamentó de no entender la falta de sensibilidad de los editores y dijo que "le gustaría pensar que existe algo de inteligencia y decencia en la sociedad para compensar la estupidez pública, pero que la inteligencia rara vez funciona así y que no hay controles para la gente que trata 'Shingeki no Kyojin' como una obra relevante'.