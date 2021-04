Mucho ojo, amantes de la animación japonesa, porque tenemos noticias frescas sobre la adaptación en acción real del mítico anime 'Mobile Suit Gundam'. Hace tres años, en el marco de la Anime Expo 2018, trascendió la noticia de que la gente de Legendary Entertainment se encontraba trabajando en un largometraje live-action de la obra de Yoshiyuki Tomino. Hoy, al fin, el proyecto ha dado un nuevo paso adelante.

A través de su cuenta de Twitter NXOnNetflix, la plataforma de streaming ha confirmado que la película de 'Gundam' terminará aterrizando en su servicio en una fecha aún por determinar y que el encargado de dirigirla será Jordan Vogt-Roberts; responsable de 'Kong: La Isla Calavera' y que actualmente se encuentra trabajando en la traslación del videojuego a la gran pantalla de 'Metal Gear Solid'.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.