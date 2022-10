'Kingdom Hearts' casi tuvo una serie de animación y el piloto perdido por fin ve la luz 19 años después

Una serie de 'Kingdom Hearts' es algo que los fans de los videojuegos llevan casi dos décadas pidiendo, y la verdad es que fue algo que casi pasó en su momento.

Ya fuera por falta de coordinación con Square Enix, falta de confianza en el proyecto, o las razones que fueran, Disney terminó archivando la serie animada de 'Kingdom Hearts' y el proyecto se fue a un cajón durante casi dos décadas. Sin embargo, uno de los animadores que trabajaron en la producción confirmó este año que efectivamente la serie casi llegó a existir, y ahora también ha compartido la animática de lo que habría sido el primer episodio.

That's the power of the Keyblade!

Seth Kearsley es un animador y director que ha trabajando en '¡Canta!', 'Batman: La LEGO Película' y 'Brown and Friends'. Y también en su momento en el piloto perdido de 'Kingdom Hearts'. Durante este año ha estado compartiendo algunas imágenes de los storyboards y diseños, pero con la animática podemos hacernos mejor a la idea del tono que habría tenido la serie.

Hay que decir que esto no es animación terminada, si no una animática con ilustraciones y voz para hacerse una idea de qué tipo de plano habría en cada momento, dónde estarían los personajes, y cuánto duraría cada escena. Aunque no podemos saber en qué estilo final tendrían los personajes, sí que podemos oírles y parece que la mayor parte del reparto repetiría.

Hayden Panitterie y David Gallagher volverían a la serie como Kairi y Riku, aunque Bobby Edner reemplazaría a Haley Joel Osment como Sora por problemas de calendario.

"Estoy muy orgulloso de la historia que pudimos contar en el tiempo que teníamos", dice Kearsley, que también admite los fallos del piloto. "Plantear toda la premisa de la serie y también hacer un "episodio normal" es una tarea gorda. Creo que lo conseguimos, y cuando se lo enseñamos a niños funcionó mejor que cualquier otra cosa que estaban probando en esa ronda".

La respuesta de los fans ha sido muy positiva en general, pero por ahora Disney no ha autorizado oficialmente a Kearsley para filtrar todo este material, así que quizás la animática deje de estar disponible en el futuro. O por otro lado, quizás se den cuenta de que aquí hay un filón y de aquí a unos años terminemos teniendo una serie de 'Kingdom Hearts' de verdad.