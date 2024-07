'Del revés 2' derrite el reino de hielo de 'Frozen 2' tras convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos y ya le pisa los talones a 'Top Gun: Maverick'

Tengo la sensación de que, desde pocos días después de su estreno en cines el pasado 19 de junio, 'Del revés 2' no ha formado parte de la conversación ni ha hecho demasiado ruido entre la avalancha de lanzamientos veraniegos. No obstante, esto no ha impedido que lo último de Pixar haya roto todos los récords habidos y por haber con sus extraordinarios datos de taquilla en un curso cinematográfico que, parece, está empezando a revivir económicamente.

Queen Riley

La cinta, dirigida por Kelsey Mann, se ha convertido en la producción animada más taquillera de la historia gracias a su astronómica recaudación de 1.462,8 millones de dólares en todo el mundo, superando definitivamente a una 'Frozen II' aferrada desde el prepandémico 2019 a la cima y que creíamos imbatible con sus 1.454 millones de dólares.

Además, la producción de Disney-Pixar también domina el box office de 2024 con gran autoridad, superando por más del doble a su inmediata perseguidora. Esta no es otra que una 'Dune: Parte Dos' que se quedó en unos estimables 711 millones de dólares, y que está siendo acechada por una 'Gru 4. Mi villano favorito' a la que aún le queda recorrido y que ya suma 584 millones en todo el mundo.

En lo que respecta a las cintas más taquilleras de todos los tiempos, 'Del revés 2' ya se ha abierto paso hasta el puesto número 13 de la lista, pisándole los talones a una 'Top Gun: Maverick' que ocupa la decimosegunda posición con 1.495 millones de dólares, y poniendo en peligro a 'Fast & Furious 7' y 'Los Vengadores', en undécimo y décimo puesto con 1.515 y 1520 millones de dólares respectivamente.

Luego que si el cine está muerto...

