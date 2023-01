Es el turno de los Mighty Nein: tras 'La leyenda de Vox Machina', Amazon Prime Video y Critical Role se alían para una nueva serie de animación

Apenas se acaba de estrenar la segunda temporada de 'La leyenda de Vox Machina' y ya hay un nuevo bombazo para los fans de Critical Role. Después de una exitosísima campaña de crowdfunding, el grupo de actores de voz que compartían sus partidas de rol online pudieron dar un paso más: convertir sus historias en una serie de animación.

Parece que la colaboración con Amazon Studios va bien, porque las aventuras en el mundo de Exandria no se van a reducir solo al grupo de Vox Machina.

Todavía queda por terminar esta segunda temporada y ya se ha confirmado que 'La leyenda de Vox Machina' al menos tendrá una temporada más, pero ya se ha confirmado que hay en marcha para un piloto de los Mighty Nein.

La segunda campaña de Critical Role se ambientaba unos años después en la cronología de Exandria y se centró en los Mighty Nein, un grupo de aventureros completamente diferentes y con nuevos enfoques para sus tramas. Por ahora solo tenemos un pequeño teaser con las voces de los personajes a los que interpretan Travis Willigham, Sam Riegel, Laura Bailey, Liam O'Brien, Taliesin Jaffe, Marisha Ray, Ashley Johnson y Matthew Mercer, con un primer vistazo al libreto del piloto para esta nueva serie.

Curious beginnings indeed. Mighty Nein, from the brilliant minds behind Critical Role, is coming to @PrimeVideo.@Marisha_Ray @matthewmercer @VoiceOfOBrien @WillingBlam @LauraBaileyVO @executivegoth @samriegel pic.twitter.com/EPKwFjBa6b