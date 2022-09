'Aggretsuko' volverá a Netflix con una temporada 5 para cerrar el anime, y ya hay fecha de estreno

A algunos 2022 se nos ha hecho un poco más largo de la cuenta sin una nueva temporada de 'Aggretsuko', y sobre todo porque la cuarta tanda de capítulos nos dejó con la posibilidad de más.

La falta de noticias parecía apuntar a que quizás habría cancelación por parte de Netflix, pero durante el fin de semana por fin se ha confirmado que no, que tendremos una quinta y última temporada para poder despedirnos correctamente de todos los personajes.

Durante el evento Tudum de Netflix se ha anunciado que 'Aggretsuko' contará con una temporada 5 y que el reparto y equipo creativo de las anteriores temporadas regresan en la producción de la nueva temporada.

Ready to rage with Retsuko again? Aggretsuko season 5 is on the way!#TUDUM#TUDUMjapan pic.twitter.com/VtSHMHSrlu