El anime de 'Monsters' de Netflix tardó 30 años en hacerse por culpa de Eiichiro Oda y 'One Piece'... Y en parte se estrenó gracias a Akira Toriyama

Obviamente 'One Piece' es la gran obra de Eiichiro Oda, pero el mangaka también ha ido trabajando en varias historias cortas a lo largo de los años. Una de las más populares entre los fans es la de Shitmosuki Ryuma, un samurai que se enfrentó a un dragón en una historia autoconclusiva.

Con el tiempo, Ryuma terminó apareciendo en 'One Piece' y con el tiempo se desveló que es un ancestro de Roronoa Zoro. Pero a pesar de que el manga original se publicó allá por 1994, la adaptación a anime con o 'Monsters: El infierno del dragón' tardó 30 años en ser una realidad.

Mejor tarde que nunca

En una entrevista reciente, Oda ha revelado que la oferta para adaptar 'Monsters' a anime llegó hace más de una década durante un evento. Pero que él mismo fue quien declinó la idea porque no quería decepcionar a los fans de 'One Piece'.

"...Mucho antes de que esta adaptación pasase, hace más de diez años. ¿Fue en una Jump Festa o en Anime Tour? Había una oferta para animar 'Monsters', pero por aquel entonces la rechacé.", admitió el mangaka. "Pensé que no sería divertido de mostrar al público, que estaban más emocionados por 'One Piece', algo que había creado cuando era más joven.

Al ser una historia autoconclusiva y tan corta, Oda sentía que 'Monsters' no tenía mucho que ofrecer por sí misma, por mucho que Ryuma haya sido relativamente relevante en el lore de 'One Piece'. Aunque después de que el anime de 'One Piece' alcanzase el Arco de Wano y se volviese a dar más importancia al personaje de Ryuma y los samurais, la oferta de un anime de 'Monsters' volvió a la mesa.

"Les di mi aprobación, aunque realmente no les expliqué la conexión con 'One Piece'. Pero entonces, en ese storyboard que me enviaron aparecía Zoro al final, y pensé... Sí, esto es perfecto".

El anime de 'Monsters' de Netflix consiguió conectar con la historia principal de 'One Piece' gracias a la inclusión de Zoro, algo que Oda no había añadido en su momento. Así que quizás con esto el mangaka pensó que se "aplacaría" a los fans de su manga.

La otra razón por la que Oda terminó dando luz verde a un anime de 'Monsters' fue gracias a Akira Toriyama.

El mangaka recordó que asistió a un evento centrado en el creador de 'Dragon Ball', y lo mucho que le gustó poder ver historias pasadas y más desconocidas de Toriyama adaptadas a anime. Así que quizás, si estos animes más cortos sin nada que ver con Goku y 'Dragon Ball' también hacían felices a sus fans, podía pasar lo mismo con 'Monsters'.

