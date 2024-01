'Monsters' ha encontrado la manera perfecta de enlazar con 'One Piece', y el doblaje en castellano en Netflix nos dejó un regalito extra para los fans veteranos del anime

Todavía tenemos que esperar bastante hasta que llegue el remake de 'One Piece' de Wit Studio, pero 'Monsters: El infierno del dragón' ya nos ha dado un pequeño aperitivo de cómo sería adaptar el manga de Eiichiro Oda con un estudio diferente. Sunghoo Park y su E&H nos han dejado un episodio cargado de acción centrado en Shimotsuki Ryuma... y al final ha terminado estando mucho más conectado con 'One Piece' de lo que esperábamos.

¡Aviso! ¡Este artículo contiene spoilers de 'Monsters: El infierno del dragón'!

Atando todos los cabos

'Monsters: El infierno del dragón' es un episodio de unos veinte minutos que adapta una historia corta que Eiichiro Oda publicó unos años antes de empezar a dibujar 'One Piece'. Sigue a Ryuma, un samurái vagabundo que salva un pueblo del dragón, aunque con el tiempo este personaje terminaría convirtiéndose en una leyenda en el mundo de 'One Piece'.

En su tierra natal de Wano se le conoce como el Dios de la Espada, y Oda confirmó recientemente que es un antepasado de Roronoa Zoro, uno de los principales integrantes de los Sombrero de Paja. Y para dejar clara esta conexión, el anime de 'Monsters' nos ha dejado dos regalitos.

El primero es una escena postcréditos al final del episodio donde se ha reanimado la secuencia final de Ryuma en Thriller Bark. La primera vez que conocemos a Ryuma en 'One Piece' es como un zombie reanimado por Moria y que se enfrenta con Zoro durante gran parte del arco. Y, tras un combate muy intenso, Ryuma acepta la derrota y le entrega a Zoro su espada.

E&H ha vuelto a animar esta escena final que en su momento se vio en el anime de 'One Piece', con Ryuma pasándole el "testigo" a Zoro y legándole su Shusui (aunque no sepa que es su descendiente). Así que los eventos de 'Monster' y su conexión con 'One Piece' pasarían a ser canon definitivamente dentro de la historia.

El otro "regalito" ha venido en forma del doblaje, ya que se ha recuperado al actor de voz de Zoro en 'One Piece'. En la versión original en japonés se puede escuchar a Kazuya Nakai tanto en esta última escena como al inicio del episodio, a modo de narrador, dejando todavía más clara la conexión entre las dos series.

Y como huevo de pascua, el doblaje en castellano también lo ha bordado. Jorge Saudinós es la voz habitual de Zoro en España desde que se estrenó la serie de 'One Piece', y también se puede oír su voz en las escenas en las que habla el personaje. Es un detalle inesperado, pero para los que veían en su momento 'One Piece' en castellano, es un regalito muy cuidado que apela directamente a la nostalgia.

