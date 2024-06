El anime de 'Terminator' ya tiene fecha de estreno. Netflix une fuerzas con el estudio de 'Kaiju No.8' y 'Haikyuu!' para revivir la saga de James Cameron

Netflix se ha metido a tope con los animes y series animadas de grandes franquicias y ahora le ha tocado el turno a 'Terminator Zero', un nuevo girito de tuerca a la icónica saga de James Cameron. El anime ya se anunció allá por 2021 y hemos ido pudiendo ver algunos adelantos aquí y allá, pero durante su evento Next on Netflix Animation nos ha dejado su mejor vistazo hasta la fecha.

Nuevo protagonista, nuevo villano, y nueva historia

De entrada, 'Terminator Zero' ha encontrado a su nuevo protagonista: Timothy Olyphant ('Justified', 'The Mandalorian') pondrá voz a Terminator en la serie de anime. Netflix ya ha dejado ver algunas primeras imágenes, y podemos esperar un tráiler completo para los próximos meses, además de que ha confirmado su fecha de estreno en la plataforma para el próximo 29 de agosto.

Todavía no se conocen demasiados detalles sobre 'Terminator Zero', pero sí que se ha desvelado que se moverá entre dos líneas temporales, en 2022 y en 1997, para centrarse en diferentes momentos de la guerra entre la humanidad y Skynet.

En este caso, el anime se centra en un soldado que es enviado al pasado para proteger a Malcolm Lee, un científico que está trabajando en un sistema de inteligencia artificial que podría competir con Skynet y ahora es perseguido por un Terminator enviado desde el futuro.

'Terminator Zero' es una co-producción entre Skydance Television y Production I.G., el estudio de anime responsable de 'Psycho-Pass', 'Haikyuu!' y la nuevísima 'Kaiju No.8'. Y al mando del proyecto tenemos como director a Mattson Tomlin, co-guionista de 'The Batman: Parte 2'.

