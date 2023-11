El gran clásico de la ciencia ficción de James Cameron cobra nueva vida en Netflix: primer avance de 'Terminator: The Anime Series'

Hace unos meses os anunciábamos que estaba de camino una nueva versión de Terminator en Netflix en forma de anime. Hoy, bajo las novedades de la semana Geeked ha aparecido su espectacular primer tráiler. La plataforma se ha aliado con Skydance, que tras producir las últimas películas de la saga hace equipo con Production I.G., responsable de 'Ghost in the Shell' para sacar una serie de ciencia ficción basada en el mundo creado por James Cameron y Gale Ann Hurd.

'Terminator' será el nuevo anime del productor ejecutivo, showrunner y guionista Mattson Tomlin y en su sinopsis reza:

2022: Una guerra se ha desatado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La IA conocida como Skynet adquiere conciencia de sí misma y comienza su guerra contra la humanidad. Atrapada entre dos tiempos, una soldado es enviada al pasado para cambiar el destino de la humanidad.

Llega a 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee que trabaja para lanzar un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet contra la humanidad. Mientras Malcolm navega por las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos.

La franquicia se adentró en el mundo de la animación con 'Terminator Salvation: The Machinima Series' allá por 2009, una serie web. Esa serie tuvo lugar entre los eventos de Rise of the Machines y Salvation. Tomlin fue preguntado en redes sociales sobre el proyecto de anime y proporcionó alguna nueva información sobre la trama. Una primera temporada de ocho episodios "ambientada en eñ pasado... Pero eso no quiere decir que una Guerra Futura no ocupe un lugar destacado". Es decepcionante que el escenario futuro no sea el principal, especialmente cuando los fans han estado clamando durante años para que suceda, especialmente cuando sería más fácil seguir la ruta animada.

