'Terminator' será anime en Netflix: en marcha una serie con el estudio responsable de 'Ghost in the Shell'

Atención porque una de las franquicias más conocidas del cine, Terminator, va a saltar a Netflix en forma de anime. Así lo ha confirmado la plataforma, que se ha aliado con Skydance (la productora de las últimas películas), para sacar una serie de ciencia ficción basada en el mundo creado por James Cameron y Gale Ann Hurd.

Si bien el proyecto está en una fase temprana de producción, lo que incluye que no sepamos los detalles de la trama, entre otras cosas, sí que sabemos que la serie estará coproducida por Production I.G., responsable de 'Ghost in the Shell' y que lleva desde 2018 aliada con Netflix para la realización de diversos animes.

Del guionista de 'Proyecto Power'

De hecho el propio Mamoru Oshii, director de la cinta cyberpunk, parece ser el detonante de que los de Production IG se subiesen a bordo del proyecto. Eso sí, no está claro su involucración en el mismo. Sí que estará al guion Mattson Tomlin, cuyo trabajo vimos hace poco en 'Proyecto Power':

«Todo el que conozca mi escritura sabe que creo en dar grandes piruetas e ir con el corazón. Me siento honrado por esta oportunidad de abordar Terminator de un modo que podamos romper convenciones, subvertir expectativas y con verdaderas agallas.»

«La nueva serie animada explorará este universo de un modo nunca jamás hecho», afrima John Derderian, vicepresidente de Netflix en lo relativo a Japón y anime. No es, de hecho, la primera serie de la franquicia, aunque ha llovido mucho desde 'Las crónicas de Sarah Connor'.