Tras 'Castlevania' creo que el anime de 'Devil May Cry' puede ser la siguiente mina de oro de Netflix. Y su opening ya nos ha dejado varios guiños a los videojuegos

En Netflix no mentían cuando dijeron que iban a apostar más por grandes franquicias en cuanto a series de animación se refiere, y este año han pillado carrerilla. Apenas ha terminado 'Castlevania: Nocturne' y ya preparan el anime de 'Devil May Cry', que llega en apenas unos mesecitos y ya tiene una pinta de aúpa.

Furor de los 2000

Cuando se anunció el anime de 'Devil May Cry', también se dejó caer que la serie estaría ambientada entre finales de los 90 y principios de los 2000, con un cierto regustillo a Play Station 2... Y parece que sus creadores se han propuesto cumplir. Desde Netflix han dejado ver el opening de la serie, y si esperábamos que tirasen con música de los videojuegos nos hemos encontrado con "Rollin'" de Limp Bizkit.

También sabemos ahora que 'Devil May Cry' se estrena el próximo 3 de abril, (como confirma Netflix desde sus redes) y en principio podemos esperar que llegue del tirón a la plataforma. Studio Mir, el estudio coreano detrás de 'Avatar: La leyenda de Korra y 'The Witcher: La pesadilla del lobo' se ha encargado de la animación, y con los vistazos que llevamos por ahora 'Devil May Cry' promete ser un bombazo.

El opening ya nos ha dejado alguna referencia a más personajes de la saga, como Nelo Angelo, Mundus y Lady, y no debería sorprendernos si hay guiños a más juegos (o a alguno de los otros protagonistas además de Dante). Porque 'Castlevania' ya ha abierto el camino a lo grande con las adaptaciones de videojuegos en Netflix, pero con el filón que han encontrado la plataforma no va a querer quedarse ahí.

Y ya que la serie de 'La leyenda de Lara Croft' no terminó de cuajar, 'Devil May Cry' puede ser el próximo bombazo animado de la plataforma. El nuevo avance del anime' ya tiene ese toque gamberro que no se toma muy en serio, muchísima acción y furor de los 2000. Si el equipo no la lía con el guión, desde luego puede ser la siguiente gran franquicia de videojuegos de Netflix si deciden decir adiós a los vampiros.

En Espinof | Las mejores series de la historia de Netflix

En Espinof | Los mejores animes de 2024