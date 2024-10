Crunchyroll ya planea su parrilla de animes para 2025. Lo nuevo de MAPPA, un BL cuqui, un romance con enredos y más fichajes para la plataforma

Aún nos quedan unos mesecillos más este año, pero en Crunchyroll ya van preparando su parrilla de estrenos para 2025. Y durante la New York Comic Con la plataforma de streaming ha aprovechado para hablar de sus nuevos fichajes de cara a las nuevas temporadas de anime que se nos vienen encima próximamente.

¡A sacar el calendario!

Crunchyroll ya había confirmado que próximamente llegará 'Dr. Stone: Science Future', la cuarta temporada del anime post-apocalíptico, pero ahora también ha desvelado los fichajes de 'Go For It, Nakamura-kun!', 'I'm a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic', 'OKITSURA: Fell in Love with an Okinawan Girl, But I Just Wish I Knew What's She's Saying' y 'Zenshu'. Pero vamos poquito a poco y por partes.

'OKITSURA' es una comedia romántica de enredos, basada en el manga de Egumi Sora y que sigue a Teruaki Nakamura. Este adolescente se muda de Tokio a Okinawa y se enamora de una chica llamada Hina, pero no entiende el dialecto en el que ella le habla pero con suerte su amiga Kana se ofrece a traducir para ellos. La adaptación a anime llega con animación del estudio Millepensee y se estrena en enero de 2025.

'Go For It, Nakamura-kun!' es un BL (boys' love) con toque de comedia que adapta el manga de Syundei. Está animada desde Drive, el estudio de las temporadas más recientes de 'Konosuba' y 'To Your Eternity' y se centra en Nakamura, quien se enamora perdida mente de uno de sus compañeros de clase. Aún no hay fecha de estreno definitiva, pero Crunchyroll adelanta que llegará a principios de 2025.

Como no podían faltar los isekais de temporada, 'I'm a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic' arranca con un oficinista normal que un día se despierta en otro mundo. Más concretamente en el cuerpo de Liam Hamilton, el hijo menor de una casa noble al borde del colapso y el caos. El anime de Studio Deen ('Sasaki y Miyano') arranca en enero de 2025.

Para cerrar tenemos 'Zenshu', lo nuevo del estudio que nos trajo 'Jujutsu Kaisen' y más recientemente 'Ranma 1/2'. Y para quitarse de encima las alegaciones de explotación a sus animadores... curiosamente va sobre una animadora con mucho talento que se atasca con su nuevo proyecto porque no tiene experiencia suficiente para crear una comedia romántica. También podremos verla en Crunchyroll a partir de enero de 2025.

En Espinof | Los 7 mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos