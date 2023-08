'Dragon Ball' y 'One Piece' se unen una vez más: el director de 'Dragon Ball Super: Broly' se encargará del debut del Gear 5 en el anime

Toei Animation lleva calentando motores ya varios meses y dejándonos unos capítulos espectaculares de 'One Piece' entre los combates de Zoro y King, Sanji y Queen, o el dúo de Trafalgar Law y Eustass Kid contra Big Mom. La animación se ha ido volviendo cada vez más espectacular hasta llegar a un momento esperadísimo que tenemos por delante en el anime: la llegada del Gear 5.

Hace unas semanas había rumores bastante potentes de que Megumi Ishitani, la directora del aclamadísimo capítulo 1015 del anime, se encargaría de este momento. Pero al final 'One Piece' ha tirado de otro gran conocido de la franquicia.

Goku y Luffy se unen espiritualmente

Hace unas semanas 'One Piece' nos dejó un pequeño homenaje a 'Dragon Ball', y ahora las dos franquicias se vuelven a unir de nuevo a lo grande gracias a un director, Tatsuya Nagamine.

Nagamine es seguramente más conocido por haber dirigido la espectacular 'Dragon Ball Super: Broly', que está considerada como una de las mejores películas de 'Dragon Ball' (si no la mejor, por muchos fans), aunque también dirigió toda el arco del Torneo del Poder en la serie de anime.

Pero la verdad es que Nagamine ya ha trabajado anteriormente con Luffy y compañía porque dirigió en su momento 'One Piece Film Z' (que aquí sí que me mojo definitivamente diciendo que es la mejor película de la franquicia), el especial para televisión 'Heart of Gold', y también ha estado encargándose de dirigir y realizar storyboards de gran parte de la Saga del País de Wano desde el capítulo 892 del anime.

Así que aunque 'One Piece' ha ido cambiando de directores capítulo a capítulo (incluso estrenando por fin un director no japonés), Nagamine siempre ha estado coordinando muy de cerca todo este arco de la serie y ha vuelto al ruedo para lo que promete ser un capítulo histórico.

Ya ha prometido que el episodio 1071 será una barbaridad y que Mayumi Tanaka lo ha dado todo con la voz de Luffy... así que ahora solo nos queda ser pacientes un poquito más y saber que el Gear 5 tiene detrás a un director de aúpa.

