"¡Espero vivir para ver el final!": A 'One Piece' todavía le queda mucho anime por delante y la actriz de Luffy jamás pensó que iba a ser tan largo

Suena muy contundente y fatalista, pero teniendo en cuenta los años que lleva el anime de 'One Piece' emitiéndose y lo que queda por delante todavía, Mayumi Tanaka ha dicho recientemente que espera poder vivir lo suficiente como para poder ver el final de la serie. Eso sí, también ha confesado que después de tantísimo tiempo siendo Luffy le dará pena que ya no haya más 'One Piece'.

Veinte años son muchos años

La legendaria actriz de doblaje ha prestado su voz a Krillin en 'Dragon Ball' y Ryuunosuke Fujinami en la 'Urusei Yatsura' clásica, aunque ya ha pasado a la historia por ser la voz de Luffy en 'One Piece' durante todos estos años. Ella misma es muy fan del manga, así que también tiene muchísimas ganas de poder ver el final que está preparando Eiichiro Oda.

"Tengo sentimientos mezclados con 'One Piece'. Por una parte, se ha convertido en algo que damos por hecho que está ahí, así me entristecería mucho que desapareciese", dijo la actriz en una reciente entrevista. "Pero por otro lado... ¡espero llegar a vivir para ver el final! Cuando empezó la serie de televisión, yo ya tenía más de 40 años. No querría que tuvieran que cambiar mi voz en medio de la serie".

El anime comenzó a emitirse en 1999, y según Tanaka, ella nunca pensó que jamás iba a durar tanto. Ahora mismo la actriz de voz tiene 67 años y en principio goza de buena salud, así que a menos que decida retirarse no tendría por qué despedirse de Luffy.

Aún así, también ha confesado que ya tiene algún candidato en mente si hubiera que reemplazarla llegado el caso y su opción favorita es Masako Nowaza, la voz de Goku en 'Dragon Ball', quien irónicamente es bastante más mayor que ella y tampoco parece que tenga intención de retirarse.

Oda ya ha revelado que quedan unos cinco años por delante de publicación de 'One Piece', así que teniendo en cuenta que el anime ya aproximadamente un año por detrás del manga es posible que tengamos todavía unos siete años de anime a la vista.