Final explicado de 'Detective Conan: The Million-dollar Pentagram'. La película 27 del anime nos ha dejado una inesperada revelación sobre Kaito Kid y Shinichi Kudo

La semana pasada se estrenó en España 'Detective Conan: The Million-dollar Pentagram', que llegó con apenas dos meses de diferencia después de reventar la taquilla japonesa y nos ha dejado un nuevo "enfrentamiento" entre Conan Edogawa y Kaito Kid.

La película 27 de 'Detective Conan' nos lleva a la búsqueda de un tesoro en Hokkaido, y tanto Conan y su equipo como su archienemigo se lanzan tras seis espadas que ayudan a completar el mapa para localizarlo. Y una vez se resuelve este caso, 'Detective Conan: The Million-dollar Pentagram' nos ha dejado con una escena post-créditos inesperada.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre 'Detective Conan: The Million-dollar Pentagram

Estuvo ahí todo el tiempo

Ya durante la película, nos cae alguna pista entre la relación entre Kaito Kid y Conan Edogawa... O mejor dicho, entre Kaito Kuroba y Shinichi Kudo. Durante el primer duelo entre Kaito Kid y Heiji Hattori, este último consigue quitarle el monóculo a su oponente y durante un momento ve su "verdadera" cara (porque con un efecto Superman tremendo, se ve que nadie le reconoce si lleva sombrero y monóculo)... Y se queda un poco pasmado por su parecido con Shinichi Kudo.

Heiji incluso llega a preguntar a Conan si tiene algún hermano, a lo que este último responde que no y la cosa se queda ahí. Hasta la escena postcréditos de la película, que nos aclara un poquito el árbol familiar de los Kudo.

Resulta que el parecido entre Shinichi y Kaito ni es coincidencia ni se debe a que Gosho Aoyama dibuje a sus personajes principales con rasgos demasiado similares. Es que ambos personajes son primos.

En la escena postcréditos, el padre de Shinichi menciona un regalo que le envió "su hermano" hace años. Yusaku Kudo explica que tiene un hermano gemelo, y cuando sus padres se divorciaron cada uno de se fue con un progenitor y han crecido separados, aunque siguen manteniendo el contacto.... Y con un cambio de escena, se revela que el hermano gemelo de Yusaku Kudo es Toichi Kuroba, el "Kaito Kid" original.

Así que esto convierte a Shinichi Kudo y Kaito Kuroba en primos hermanos, y también explica el parecido entre ambos (y con más razón todavía porque sus padres sean gemelos). Muchos fans llevan teorizando sobre el parentesco de los dos personajes, y de hecho en el manga se ha hecho ya muchas menciones al parecido entre los dos personajes.

No solo eso, si no que ya en 2013, el propio Aoyama confirmó que el parecido físico entre Shinichi y Kaito no era al tuntún, y que tenía un sentido dentro de la historia. Aunque también dijo que se revelaría si tenía la oportunidad de dibujarlo, y por ahora en el manga de 'Detective Conan' no se ha hecho mención a ello... Así que en principio podemos asumir que ha elegido la película 27 de la franquicia para ir sacando el tema, aunque más adelante termine revelándose del todo en la historia.

