La película 27 de 'Detective Conan' ya es un éxito masivo en Japón. Se ha merendado al último bombazo de Makoto Shinkai y ahora va tras un clásico de Miyazaki

En España aún nos queda unos días para que podamos verla en cines, pero 'Detective Conan: The Million Dollar Pentagram' ya lleva un tiempo arrasando en Japón. La película 27 de 'Detective Conan' ya es un exitazo rotundo que se ha coronado como la película más taquillera de 2024 y ha batido un nuevo récord dentro de la franquicia de anime.

Que no pare la cosa

'Detective Conan: The Million Dollar Pentagram' sigue recaudando una barbaridad en los cines y escalando puestos entre la listas de taquillazos, y de hecho ya se ha ha colado en el puesto 15 de las películas más taquilleras de toda la historia de Japón.

Desde su estreno el pasado 12 de abril, lo nuevo de 'Detective Conan' ya ha acumulado más de 15,05 mil millones de yenes (aproximadamente unos 88 millones de euros). Con estos datos ya ha superado oficialmente a 'Suzuke', la película más reciente de Makoto Shinkai y que también arrasó en su momento en Japón.

El siguiente objetivo en la lista sería 'Ponyo en el acantilado' de Hayao Miyazaki, que recaudó 15,5 mil millones de yenes, y después vendría 'The First Slam Dunk' con 15,87 mil millones de recaudación. Teniendo en cuenta que 'Detective Conan: The Million Dollar Pentagram' no lleva ni tres meses en los cines y todavía le quedan unos cuantos por delante... Pues no habría que descantar que consiga adelantar a ambas.

En España podremos ver lo nuevo de 'Detective Conan' a partir del próximo 28 de junio, apenas un par de meses tras su estreno en Japón. En este caso Conan Edogawa se enfrenta a un nuevo caso cuando Kaito Kid se propone robar un antiguo tesoro de Hokkaido.

