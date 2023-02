'JoJo's Bizarre Adventure' vuelve al live action: Rohan se pasea por el Louvre en el tráiler de su película spin-off

Este mes en el universo de 'JoJo's Bizarre Adventure' lo que nos tiene locos es que por fin ha arrancado 'The JOJOLands', la novena parte del manga que ya nos ha presentado a Jodio Joestar y su familia. Pero si echamos de menos a los JoJos clásicos, Araki nunca ha dejado ir del todo ese universo, o al menos no ha soltado al personaje de Rohan Kishibe.

El mangaka de 'Diamond is Unbreakable' ha tenido varios spin-offs en solitario, y ahora tendrá una película para adaptar uno de los más curiosos.

Noche en el museo

'Rohan at the Louvre' es una historia corta que Araki realizó originalmente para la exposición The Louvre Invites The Comics en 2009, y que más tarde se publicó en las páginas de la revista Ultra Jump.

Los spin-offs de Rohan suelen ser historias autoconclusivas que se acercan más al terreno de los creepypastas y el terror, y esta en concreto se centra de la desaparición de cuatro personas en el museo francés y un misterioso cuadro maldito.

Y ahora llega una película para adaptar a acción real 'Rohan at the Louvre'. Esta no es la primera vez que vemos así 'JoJo's Bizarre Adventure'... Porque ya hubo una película que intentó adaptar tal que sí 'Diamond is Unbreakable', pero de hecho algunas historias del spin-off 'Así habló Kishibe Rohan' ya se adaptaron a formato miniserie.

Para la película de 'Rohan at the Louvre' se ha recuperado al reparto, con Issei Takahashi como Rohan, Marie Iltoyo como Kyoka y Tomoya Nakamura como Taro. La película se estrena en Japón el próximo 26 de mayo, aunque todavía no tenemos fecha de estreno internacional.