'Kimetsu no Yaiba' se corona como el anime más visto de todo Japón y se lleva por delante a la serie animada más larga del país

No se puede negar que 'Kimetsu no Yaiba' es un fenómeno arrollador dentro y fuera de Japón. Pero a pesar de su éxito masivo en cines y en televisión, aún tenía una última espinita clavada... Y es que no conseguía alzarse como el anime más visto del país.

Al menos, a la hora de echar cálculos y ver los datos de audiencias. Siempre había un trío de series que se quedaban por delante, pero gracias a su cuarta temporada 'Kimetsu no Yaiba' ha conseguido llevárselas por delante.

Nos cargamos el trío de oro

'Kimetsu no Yaiba' no conseguía ser la serie más vista, y sus principales competidores eran tres: 'Detective Conan', 'Chibi Maruko-chan' y 'Sazae-san', la que ya os contamos que es la serie más larga de todo Japón y una institución que lleva emitiéndose desde 1969.

Competir con estos tres gigantes no era nada fácil, y los tres solían copar el top 3 de audiencias en Japón. Pero tal y como reporta Anime News Network, durante la semana del 10 al 16 de junio 'Kimetsu no Yaiba' consiguió escalar hasta el primer puesto con un 6.4% de share. Le seguían de cerca 'Sazae-san' con un 6.1, 'Detective Conan' con 5.6 y 'Chibi Maruko-chan' con un 4.3

Tampoco le está yendo mal a la tercera temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', que consiguió un 3.0 y adelantó al 2.9 de 'One Piece'. Aunque el programa más visto del país terminó siendo la adaptación en acción real de 'Blue Moment', que se ganó un 6.6% del share total de Japón.

Después de cuatro temporadas picando y ganando más y más popularidad, la historia de Tanjiro y los cazadores de demonios es oficialmente el anime más visto del país. Y eso que compite contra varios animes que ya llevan varias décadas emitiéndose y tienen un seguimiento de culto. Veremos si durante las próximas semanas consigue mantener el trono, especialmente ahora que llega el final de temporada con capítulos especiales.

En Espinof | Las 10 mejores películas de 2024 (por ahora)

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos