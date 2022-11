'One Piece' capitulo 1040 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Ya se ha empezado a estrenar 'One Piece Film Red' a nivel internacional, aunque no es necesario llevar completamente al día la serie de anime para poder disfrutar de ella. Pero si la nueva película os ha dejado con ganas de más y necesitáis ya vuestra dosis de Luffy y compañía, por suerte cada semana tenemos disponible en streaming un nuevo episodio de 'One Piece'.

Otra semana que se nos va, y seguimos en Wano

En la lista vamos por el episodio 1040 del anime, que aproximadamente va un año por detrás del manga en cuanto a historia. El nuevo episodio de 'One Piece' se podrá ver en Crunchyroll el próximo domingo 13 de noviembre, a partir de las 10:00 am en España.

Asi que en En México y Colombia también se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile a partir de las 4:00 am y en Argentina a las 5:00 am. La serie al completo de 'One Piece' se puede ver al completo en la plataforma, con un nuevo episodio en simulcast cada semana, aunque en España solo está disponible en japonés subtitulado.

En la serie de anime seguimos inmersos en el Arco del País de Wano, mientras que en el manga la historia ya ha entrado oficialmente en su recta final y ya nos hemos metido de lleno en una nueva saga a través del Arco de Egghead.