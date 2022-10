'One Piece Film Red': en qué punto de la cronología del anime se ambienta la nueva película

Por fin esta misma semana se estrena en España 'One Piece Film Red', y lo hace con bastante bombo y platillo y con dos grandes eventos donde Selecta Visión ha prometido bastantes regalitos para los asistentes.

Pero claro, como con cada película nueva de 'One Piece', también surge un poco la duda de hasta dónde necesitamos alcanzar el anime para enterarnos de todo, y en qué punto exactamente podemos ubicar la historia.

Sí pero no

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, al igual que las otras películas del anime, 'One Piece Film Red' no es canon. El lore y la información se mencione en ella sí que lo es, pero no tanto los eventos que ocurran durante la película.

Entonces... ¿Dónde la encajamos? Pues tenemos ciertas pistas gracias a los personajes que aparecen en ella, algunas líneas de dialogo que nos dan algunos marcadores de lo que está ocurriendo en el mundo, y también algunos detalles con los propios personajes, como el arma que empuña Zoro.

Por lo que, sin entrando en detalles, podríamos decir que 'One Piece Film Red' ocurre en algún momento desde que se inicia el Arco de Wano hasta el final de este. Eso sí, teniendo en cuenta la trama del anime y cómo se han ido desarrollando las cosas, sería imposible que se detuvieran para el concierto de Uta, así que lo más fácil es asumir que la serie se ha pausado mágicamente y Oda ha agarrado a los personajes y los ha plantado en un escenario diferente para la película.

Así que resulta bastante imposible ubicarla del todo, aunque si queréis ir con la trama canon al día tan solo sería necesario haber terminado los eventos de Whole Cake Island. Y aún así, también se puede seguir la trama sin demasiada dificultad y no nos perdemos nada demasiado importante.

Lo que hay que tener en cuenta es que sí que hay un spoiler del Arco de Wano hacia el final de 'One Piece Film Red', y es algo que únicamente solo se ha dejado ver en el manga por ahora, por lo que ya hasta aquí tomadlo por vuestra propia cuenta y riesgo.