'One Piece' capítulo 1098 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Poco a poco el anime de 'One Piece' se va acercando a otra fecha histórica, y además los capítulos más recientes nos han ido dejando algunas nuevas pinceladitas de lore y secretos que ya tocaba revelar.

Eiichiro Oda no mentía cuando dijo que planeaba desvelar todos los misterios en esta Saga Final, y por ahora en Egghead van cayendo pequeñas bombitas casi en cada episodio, y en el más reciente hemos descubierto una nueva verdad sobre Ohara.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

No nos movemos de Egghead

Tenemos por delante otra semana de los Sombrero de Paja explorando Egghead y el laboratorio de Vegapunk. En este caso se nos viene encima el capítulo 1098 del anime semanal, y como siempre podemos seguirlo en streaming a través de dos plataformas.

La primera opción es a través de Crunchyroll, donde tenemos disponible todo el anime de 'One Piece' en japonés con subtítulos y también donde se emiten los nuevos capítulos casi según se estrenan en Japón. Si no queremos perdernos el capítulo 1098 de 'One Piece' en cuanto esté en la plataforma, estos son los datos más importantes:

Podemos verlo el domingo 24 de marzo

En España a partir de las 9:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Desde enero también podemos seguir 'One Piece' a través de Netflix, aunque únicamente a partir de este nuevo Arco de Egghead. En Netflix los nuevos capítulos llegan con algo más de retraso, pero sí es nuestra plataforma preferida para seguir el anime, tendremos disponible el capítulo 1098 de la serie a partir del 30 de marzo.

En Espinof: