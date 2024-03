'One Piece' capítulo 1099 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Por mucho que por aquí estemos de Semana Santa, la emisión de los animes no se detiene, y menos si hablamos de 'One Piece'. Como cada semana, ya tenemos un nuevo episodio en el horizonte y seguimos avanzando poco a poco para desvelar los misterios de la isla de Egghead.

Elige tu propio Vegapunk (y tu plataforma)

Ya hemos conocido al misterioso científico Vegapunk (y a varias de sus versiones), y poco a poco 'One Piece' ha ido desvelando algunos secretos que Eiichiro Oda se tenía guardados hasta ahora. Esta Saga Final del anime promete ser de traca, y si no queremos perdernos los nuevos episodios según salgan, ojito que ya tenemos encima el capítulo 1099 de 'One Piece'.

Como cada semana, podemos seguir el anime a través de Crunchyroll, donde llegan los nuevos episodios casi según se emiten en Japón. Es la opción principal si queremos ver los nuevos capítulos de 'One Piece' lo más pronto posible, aunque hay que tener en cuenta que a veces los subtítulos llegan algún tiempo más en estar disponible. Aún así, aquí están los datos más importantes para ver 'One Piece' en cuanto esté en la plataforma:

Podemos verlo el domingo 31 de marzo

En España a partir de las 9:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Hay que recordar que desde enero también podemos seguir 'One Piece' a través de Netflix, aunque únicamente desde el nuevo Arco de Egghead. Aquí los capítulos llegan con algo más de retraso frente a la emisión en Crunchyroll, pero podemos seguir semanalmente los nuevos episodios. Si Netflix es nuestra plataforma predilecta para ver anime, a partir del 6 de marzo podremos ver el capítulo 1099 de 'One Piece'.

