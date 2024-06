'One Piece' capítulo 1109 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

El anime semanal de 'One Piece' ya va camino de estrenar su episodio 1109, y con ya más de 20 años de serie a sus espaldas a veces toca echar un poquito el freno. Sobre todo para refrescarnos la memoria y recuperar a algunos personajes de los que igual no nos acordamos muy bien... Y eso es precisamente lo que toca estos días en el anime.

Un paroncito, y volvemos

Esta semana no hay nuevo capítulo de 'One Piece', ya que en su lugar Toei Animation emitirá en la televisión un especial llamado "Making History! The Turbulent Old and New Four Emperors!". Este capitulo servirá de resumen de los momentos más importantes de todos los Emperadores del Mar que hemos visto en la serie, incluyendo a Shanks, Big Mom y Buggy.

Así que tendremos que esperar un poquito más para la llegada del capítulo 1109 de 'One Piece', y como siempre lo podremos ver a través de Crunchyroll con el resto de la serie. Si no queremos perdérnoslo según esté disponible en la plataforma, aquí van los datos más importantes:

Podemos verlo el domingo 23 de de junio

En España a partir de las 10:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Como siempre y desde el Arco de Egghead, el anime de 'One Piece' también se puede seguir semanalmente a través de Netflix. Los retrasos de emisión también se aplican aquí, así que tendremos que esperar hasta el sábado 29 de junio para ver el episodio 1109 de 'One Piece' en la plataforma.

