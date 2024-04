La película 27 de 'Detective Conan' ya es el mejor estreno de todo 2024 en Japón e incluso se ha merendado a lo nuevo de 'Haikyuu!'

Las temporadas de anime puede ser un poco volubles y traer muchas sorpresas, pero lo que es seguro siempre es que vamos a tener una película de 'Detective Conan'. Ya vamos por la número 27, porque se llevan estrenando anualmente desde 1997 y hay planes para llegar a treinta como mínimo, y en Japón el furor no ha parado porque 'Detective Conan' se ha vuelto a coronar como el rey de la taquilla.

¿Veintisieteavas partes nunca fueron buenas?

'Detective Conan: The Million Dollar Pentagram' se ha estrado en Japón el pasado 12 de abril, y con su primer fin de semana en cines ya se ha convertido en el mejor estreno de todo 2024. Hasta ahora, ese récord lo tenía 'Haikyuu! The Dumpster Battle', que con toda la anticipación del final del anime había supuesto un taquillazo tremendo. Pero los Ases del voléy no han podido con Conan Edogawa, y la película 27 de 'Detective Conan' ha sido un éxito arrasador.

Según reporta Anime Hunch, 'The Million Dollar Pentagram' logró recaudar más 960 millones de yenes (unos 6,2 millones de dólares) durante el día de su estreno con 630.000 entradas vendidas. Y de acuerdo a Anime News Network, durante todo el fin de semana ha acumulado más de 3,35 mil millones de yenes (unos 21,7 millones de dólares) con 2,275 millones de entradas vendidas.

"¿900 millones? ¿Qué es esto? ¿En un día de diario?, dijo sorprendida Minami Takayama, la actriz de voz de Conan en el anime. A lo que Kappei Yamaguchi, el actor de Kaito Kid también añadió: "630.000 personas en el primer día... ¡Estoy sorprendido! Es un récord que a los actores de acción real les gustaría conseguir en un mes o dos"

'Detective Conan: The Million Dollar Pentagram' ya ha superado al estreno de su predecesora, 'Black Iron Submarine', que por ahora es la película más taquillera de toda la franquicia. Aunque como siga así durante toda su andadura en cines, posiblemente supere también su recaudación total.

En España no tendremos que esperar demasiado para verla, porque ya se ha confirmado que 'The Million Dollar Pentagram' nos llegará por aquí a partir del próximo 28 de junio, apenas un par de meses tras el estreno japonés. Ahora lo que queda por concretar es el listado de cines y saber si también llegará doblada o solamente en versión original.

En Espinof: