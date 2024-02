El final de 'Haikyuu!!' ya se puede ver en Japón y es el mejor estreno de todo 2024. Cómo el éxito de 'The Dumpster Battle' podría cambiar el futuro del anime

Se ha hecho rogar, pero el "principio del fin" para 'Haikyuu!!' ya ha llegado. En lugar de apostar por una quinta temporada, Production I.G. decidió adaptar el último tramo del manga original de Haruichi Furudate en forma de dos películas directas a cine.

Muchos fans no las tenían todas consigo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de capítulos que quedan por adaptar, pero 'Haikyuu!! The Dumpster Battle' ya se ha estrenado en Japón y ha sido un exitazo masivo.

Lo mejor del año (por ahora)

Vale que apenas llevamos dos meses de 2024, pero la nueva película de 'Haikyuu!' ya se ha coronado como el mejor estreno del año en Japón. Según Anime News Network, se estima que en su primer fin de semana en cines 'Haikyuu!! The Dumpster Battle' ha conseguido recaudar 2,23 mil millones de yenes (14,86 millones de dólares) con 1,52 millones de entradas vendidas.

Hasta ahora la corona de mejor estreno de 2024 lo tenía 'Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM', pero los Ases del Vóley han conseguido superar a los mechas por unos cuantos millones.

No solo eso, si no que en el día de su estreno 'Haikyuu!! The Dumpster Battle' podría haber conseguido el cuarto mejor estreno de anime de la historia. Se estima que solamente el día 16 de febrero consiguió recaudar más de 900 millones de yenes, situándose detrás de 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', 'One Piece Film: Red' y 'Jujutsu Kaisen 0', los tres estrenos de anime más exitosos en Japón.

Estos son un datos impresionantes para 'Haikyuu!!' y el estudio, y quizás podría abrir la puerta definitiva a la producción de una tercera película. Por ahora solo quedaría una película más por estrenar, aunque Production I.G. no ha confirmado aún ni nombre ni fecha, pero con una taquilla tan buena quizás se animen finalmente a hacer tres películas en vez de dos para poder darle del todo al anime el cierre que se merece y adaptar el manga al completo sin tener que caer en demasiados recortes.

